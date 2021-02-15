Памятник Аленке из Нововоронежа продали за 2,6 млн рублей
Железный памятник ходоку Аленке из Нововоронежа (Воронежской области), демонтированный после критики его внешнего вида в соцсетях, продали с аукциона за 2,6 млн руб., сообщила электронная торговая площадка «Российский аукционный дом».
«Конечная цена 2 600 000 руб.», — говорится в сообщении. Начальная цена арт-объекта «Аленушка» составила 1 млн руб. Торги начались в 11:00 по мск и продолжались около двух часов. Последнее предложение — 2,6 млн руб. — поступило в 12:58 по московскому времени. Судя по данным торгов, в них принимали участие четыре человека. Имя нового владельца памятника пока не раскрывается.
Позже один из участников аукциона – производитель алкоголя «Башспирт» – рассказал «РИА Новости», что в случае победы сделал бы статую символом контрафактной спиртной продукции и установил бы ее у входа в новый офис торгового дома компании.
Памятник был открыт по случаю 250-летия города 18 декабря. В официальной группе администрации Нововоронежа «ВКонтакте» местные жители назвали памятник «уродством» и «чертовщиной» и попросили убрать его. Замглавы администрации города Светлана Тулинова отметила, что арт-объект обошелся примерно в 1 млн руб.
Согласно легенде, Аленка была ходоком, которая по поручению своих односельчан уходила искать землю для переселения. Аленка пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала своих односельчан. Позднее у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор, по легенде, ручей и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.