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Памятник Аленке из Нововоронежа продали за 2,6 млн рублей

Ведомости

Железный памятник ходоку Аленке из Нововоронежа (Воронежской области), демонтированный после критики его внешнего вида в соцсетях, продали с аукциона за 2,6 млн руб., сообщила электронная торговая площадка «Российский аукционный дом».

«Конечная цена 2 600 000 руб.», — говорится в сообщении. Начальная цена арт-объекта «Аленушка» составила 1 млн руб. Торги начались в 11:00 по мск и продолжались около двух часов. Последнее предложение — 2,6 млн руб. — поступило в 12:58 по московскому времени. Судя по данным торгов, в них принимали участие четыре человека. Имя нового владельца памятника пока не раскрывается.

Позже один из участников аукциона – производитель алкоголя «Башспирт» – рассказал «РИА Новости», что в случае победы сделал бы статую символом контрафактной спиртной продукции и установил бы ее у входа в новый офис торгового дома компании.

Памятник был открыт по случаю 250-летия города 18 декабря. В официальной группе администрации Нововоронежа «ВКонтакте» местные жители назвали памятник «уродством» и «чертовщиной» и попросили убрать его. Замглавы администрации города Светлана Тулинова отметила, что арт-объект обошелся примерно в 1 млн руб. 

Согласно легенде, Аленка была ходоком, которая по поручению своих односельчан уходила искать землю для переселения. Аленка пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала своих односельчан. Позднее у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор, по легенде, ручей и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

Ранее по теме: В Воронежской области демонтируют «уродливый» памятник Аленке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных