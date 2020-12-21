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В Воронежской области демонтируют «уродливый» памятник Аленке

Ведомости

Власти города Нововоронеж решили демонтировать железный памятник ходоку Аленке, внешний вид которого раскритиковали в соцсетях, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы администрации города Светлану Тулинову.

Памятник был открыт по случаю 250-летия города 18 декабря. В официальной группе администрации Нововоронежа «ВКонтакте» местные жители назвали памятник «уродством» и «чертовщиной» и попросили убрать его. 

«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий», — пояснила Тулинова. 

Замглавы администрации города отметила, что арт-объект обошелся примерно в 1 млн руб., однако из бюджета города не было потрачено на него «ни копейки». Проект разработал воронежский художник. 

Согласно легенде, Аленка была ходоком, которая по поручению своих односельчан уходила искать землю для переселения. Аленка пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала своих односельчан. Позднее у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор, по легенде, ручей и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных