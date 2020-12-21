В Воронежской области демонтируют «уродливый» памятник Аленке

Согласно легенде, Аленка была ходоком, которая по поручению своих односельчан уходила искать землю для переселения. Аленка пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала своих односельчан. Позднее у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор, по легенде, ручей и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.