Россия в 2025 году получила рекордные $62 млн от экспорта овса

В федеральном центре отметили, что с 2021 г. десятка лидеров по импорту российского овса осталась почти прежней. В топ-3, как и в 2021 г., вошли Китай, Монголия и Турция. Вместо ОАЭ на четвертом месте зафиксировался Пакистан. Грузия и Южная Корея остались на пятой и шестой позициях соответственно. Следующие места заняли Казахстан, Сербия и Азербайджан, хотя последних двух государств в 2021 г. не было в числе покупателей российского овса. Топ-10 замыкает Киргизия.