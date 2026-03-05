Россия в 2025 году получила рекордные $62 млн от экспорта овса
Российский экспорт овса в натуральном выражении превысил 280 000 т за год. Рекордным считается показатель 2024 г., тогда страна поставила 309 000 т зерна. По данным «Агроэкспорта», в период с 2018 по 2025 г. экспорт в натуральном выражении увеличился в 4,8 раза.
В федеральном центре отметили, что с 2021 г. десятка лидеров по импорту российского овса осталась почти прежней. В топ-3, как и в 2021 г., вошли Китай, Монголия и Турция. Вместо ОАЭ на четвертом месте зафиксировался Пакистан. Грузия и Южная Корея остались на пятой и шестой позициях соответственно. Следующие места заняли Казахстан, Сербия и Азербайджан, хотя последних двух государств в 2021 г. не было в числе покупателей российского овса. Топ-10 замыкает Киргизия.
В 2025 г. Россия также поставила рекорд по поставкам российских шоколадных кондитерских изделий в денежном выражении. Страна экспортировала 224 000 т продукции на $985 млн. Предыдущий рекорд – $864 млн – был установлен в 2021 г. По информации «Агроэкспорта», в рублях данный показатель вырос год к году на 16%.