В России утвердили новый ГОСТ на творог
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на творог. Изменения вступят в силу в январе 2027 г., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные документа.
«Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации – классический творог как кисломолочный продукт – и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики», – сообщили агентству в Росстандарте.
Ведомство в том числе расширило перечень сырья, которое допустимо использовать при производстве творога. В список попали коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко. Изменения также вводят более низкую норму по содержанию белка в твороге: при разной жирности продукта показатель должен быть на уровне 14%, 15% и 17% (вместо 14%, 16% и 18% ранее).
Вместе с этим Росстандарт установил нижний порог кислотности творога. Ранее рекомендации касались только верхней границы показателя – 210-240 градусов Тернера. Сейчас творог должен иметь кислотность не менее 150 градусов.
3 марта стало известно, что Росстандарт с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Согласно рекомендациям, выпеченный хлеб с указанной даты может иметь массу менее 500 г. До этого его масса должна была быть не менее 0,5 кг.