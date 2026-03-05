В России утвердили новый ГОСТ на творог

3 марта стало известно, что Росстандарт с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Согласно рекомендациям, выпеченный хлеб с указанной даты может иметь массу менее 500 г. До этого его масса должна была быть не менее 0,5 кг.