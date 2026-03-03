В России с 1 апреля появится новый ГОСТ на белый хлеб
Росстандарт с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.
ГОСТ распространяется на подовый хлеб овальной формы. Допускается, чтобы выпеченный хлеб имел массу менее 500 г. До этого действовал стандарт, согласно которому масса должна была быть не менее 0,5 кг. Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после того, как его достали из печи, остается на уровне 10 часов. При этом из стандарта была удалена рекомендация по сроку реализации в розничной торговой сети (24 часа).
ГОСТ содержит перечень сырья, допустимого при приготовлении белого хлеба. Это мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар. Производители также могут добавлять в хлеб пищевую добавку из функциональных классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель», ферментные препараты.
Документ носит рекомендательный характер. Он вступит в силу с 1 апреля 2026 г., заменив стандарт, который действовал еще в СССР с 1986 г.
В конце февраля Росстандарт утвердил новый ГОСТ на растворимый кофе, который вступит в силу в ноябре 2026 г. Изменения коснулись самого определения продукта. Если раньше под растворимым кофе понималась исключительно порошкообразная субстанция, то теперь это понятие официально распространяется на гранулированный и сублимированный кофе.