В России с 1 апреля появится новый ГОСТ на белый хлеб

ГОСТ распространяется на подовый хлеб овальной формы. Допускается, чтобы выпеченный хлеб имел массу менее 500 г. До этого действовал стандарт, согласно которому масса должна была быть не менее 0,5 кг. Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после того, как его достали из печи, остается на уровне 10 часов. При этом из стандарта была удалена рекомендация по сроку реализации в розничной торговой сети (24 часа).