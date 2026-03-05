Песков: Европа не изменила позицию относительно запуска «Северного потока»

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные. Резкий рост цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками, добавил он. По словам Путина, пока поставки никто не сокращал, рост вызван общей ситуацией на мировых рынках. Россия продолжит поставки энергоресурсов странам, которые являются надежными контрагентами. Речь идет в том числе о Словакии и Венгрии, подчеркнул российский лидер.