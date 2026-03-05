Песков: Европа не изменила позицию относительно запуска «Северного потока»
Никаких признаков изменения позиции Европы относительно запуска уцелевшей нити «Северного потока» нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что европейцы уже задумываются, не сдвинуть ли вправо сроки по введению запретов на импорт сжиженного газа из России. По его словам, такие разговоры «хорошо слышны».
Песков отметил, что для самих европейцев ситуация становится все сложнее, так как бытовые счета за энергоносители растут, а промышленность теряет конкурентоспособность.
«У нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность. Поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам», – подытожил представитель Кремля.
4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные. Резкий рост цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками, добавил он. По словам Путина, пока поставки никто не сокращал, рост вызван общей ситуацией на мировых рынках. Россия продолжит поставки энергоресурсов странам, которые являются надежными контрагентами. Речь идет в том числе о Словакии и Венгрии, подчеркнул российский лидер.