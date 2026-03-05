Ущерб туроператоров из-из войны на Ближнем Востоке скоро достигнет 3 млрд рублей
Российские туроператоры понесли убытки в размере более 2,6 млрд руб. из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и прекращения регулярного авиасообщения с регионом. В последующие дни ущерб может увеличиться до 3 млрд руб., сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции.
Значительную часть этих убытков, по ее словам, составляют выплаты туристам, которые аннулировали свои туры и потребовали возврат средств. Ломидзе выразила надежду, что туроператорам позволят использовать фонды персональной ответственности «Турпомощи». Эти фонды, пополняемые компаниями на протяжении многих лет, содержат около 4 млрд руб.
Ломидзе также отметила необходимость пересмотра правил пополнения фонда «Турпомощи», так как некоторые компании вынуждены изымать из оборота значительные суммы, которые затем замораживаются.
Минтранс РФ сообщал, что российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию, которыми было перевезено 12 200 пассажиров. По данным министерства, 5 марта планируется перевезти еще более 8000 пассажиров. Для этого российские и иностранные авиакомпании намерены выполнить 37 плановых нерегулярных рейсов, которые ранее были отменены или перенесены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.