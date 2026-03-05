Газета
Главная / Бизнес /

Ущерб туроператоров из-из войны на Ближнем Востоке скоро достигнет 3 млрд рублей

Ведомости

Российские туроператоры понесли убытки в размере более 2,6 млрд руб. из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и прекращения регулярного авиасообщения с регионом. В последующие дни ущерб может увеличиться до 3 млрд руб., сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции.

Значительную часть этих убытков, по ее словам, составляют выплаты туристам, которые аннулировали свои туры и потребовали возврат средств. Ломидзе выразила надежду, что туроператорам позволят использовать фонды персональной ответственности «Турпомощи». Эти фонды, пополняемые компаниями на протяжении многих лет, содержат около 4 млрд руб.

«Если разрешат воспользоваться этими деньгами, то это поможет туроператорам как-то нивелировать эти многомиллиардные потери», – пояснила она (цитата по «Интерфакс»).

Ломидзе также отметила необходимость пересмотра правил пополнения фонда «Турпомощи», так как некоторые компании вынуждены изымать из оборота значительные суммы, которые затем замораживаются.

Минтранс РФ сообщал, что российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию, которыми было перевезено 12 200 пассажиров. По данным министерства, 5 марта планируется перевезти еще более 8000 пассажиров. Для этого российские и иностранные авиакомпании намерены выполнить 37 плановых нерегулярных рейсов, которые ранее были отменены или перенесены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

