Ущерб туроператоров из-из войны на Ближнем Востоке скоро достигнет 3 млрд рублей

Минтранс РФ сообщал, что российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию, которыми было перевезено 12 200 пассажиров. По данным министерства, 5 марта планируется перевезти еще более 8000 пассажиров. Для этого российские и иностранные авиакомпании намерены выполнить 37 плановых нерегулярных рейсов, которые ранее были отменены или перенесены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.