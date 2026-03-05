Более 12 000 пассажиров вывезли рейсами из ОАЭ и Омана в Россию за три дня

В Минтрансе отметили, что полеты выполняются с учетом ограничений на использование воздушного пространства. В настоящее время полностью закрыто небо Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта, а также частично действуют ограничения в воздушных пространствах ОАЭ и Саудовской Аравии. Ключевым приоритетом остается безопасность полетов.