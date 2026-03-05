Более 12 000 пассажиров вывезли рейсами из ОАЭ и Омана в Россию за три дня
Российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию, которыми было перевезено 12 200 пассажиров. Об этом сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале.
Перевозка пассажиров осуществляется в соответствии с очередностью перебронирования ранее купленных авиабилетов.
По данным министерства, 5 марта планируется перевезти еще более 8000 пассажиров. Для этого российские и иностранные авиакомпании намерены выполнить 37 плановых нерегулярных рейсов, которые ранее были отменены или перенесены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Самолеты прибывают не только в Москву, но и в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.
В Минтрансе отметили, что полеты выполняются с учетом ограничений на использование воздушного пространства. В настоящее время полностью закрыто небо Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта, а также частично действуют ограничения в воздушных пространствах ОАЭ и Саудовской Аравии. Ключевым приоритетом остается безопасность полетов.
5 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что около 20 000 российских туристов остаются на территории Ближнего Востока.
4 марта президент РФ Владимир Путин дал поручение МЧС, МИДу и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян с ближневосточного региона. Он подчеркнул, что правители стран Персидского залива заверили его, что окажут помощь россиянам, но именно власти РФ должны сделать все необходимое.