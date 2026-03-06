Никитин рассказал Путину про совместное с Минском предприятие

Кроме того, Никитин отметил рост туризма в регионе. Турпоток с 2021 г. увеличился в 1,5 раза и составил 5 млн человек. По словам главы области, туристы потратили более 80 млн руб. С федеральной поддержкой, сказал Никитин, в Новгороде собираются построить 16 гостиниц к 2030 г. с вместимостью более 2300 номеров.