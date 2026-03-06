Никитин рассказал Путину про совместное с Минском предприятие
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи в Кремле рассказал президенту Владимиру Путину о совместном с Минском предприятии «МиНиН», производящем трамваи. Их беседу приводит Кремль.
По словам Никитина, «МиНиН» – это одновременно и Кузьма Минин, и Минск, и Нижний Новгород. Он подчеркнул, что российское производство находится в Нижегородской области.
Губернатор доложил, что за 2025 г. в регионе завершено более двух третей работ по модернизации трамвайной сети. Уже построено 104 км путей из 149 запланированных и поставлено 145 новых трамваев из 170.
Кроме того, Никитин отметил рост туризма в регионе. Турпоток с 2021 г. увеличился в 1,5 раза и составил 5 млн человек. По словам главы области, туристы потратили более 80 млн руб. С федеральной поддержкой, сказал Никитин, в Новгороде собираются построить 16 гостиниц к 2030 г. с вместимостью более 2300 номеров.
«Интересный регион для туристов, конечно, есть что посмотреть», – заметил Путин.
Президент продолжает череду встреч с главами регионов, которые отчитываются о проделанной работе. Так, 2 марта глава государства провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Он отчитался о динамике роста экономики, реализации крупных инвестпроектов и выполнении поручений президента.