Путин обсудил с Орловым социально-экономическое развитие Амурской области

Губернатор отметил устойчивый рост в ключевых отраслях. Так, в 2025 г. в регионе установлен очередной рекорд по сбору зерновых и сои – 2,2 млн т. При этом уже шесть лет в сельском хозяйстве области полностью запрещено привлечение иностранной рабочей силы – как из дальнего, так и из ближнего зарубежья. По его словам, на полях работают только граждане РФ.