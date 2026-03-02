Путин обсудил с Орловым социально-экономическое развитие Амурской области
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Глава региона отчитался о динамике роста экономики, реализации крупных инвестпроектов и выполнении поручений президента.
По словам Орлова, в целом 2025 г. в регионе был успешным: «за пять лет у нас увеличился валовый региональный продукт вдвое, и он уже составил 1 трлн 100 млрд руб.».
Губернатор отметил устойчивый рост в ключевых отраслях. Так, в 2025 г. в регионе установлен очередной рекорд по сбору зерновых и сои – 2,2 млн т. При этом уже шесть лет в сельском хозяйстве области полностью запрещено привлечение иностранной рабочей силы – как из дальнего, так и из ближнего зарубежья. По его словам, на полях работают только граждане РФ.
В области реализуются 64 новых проекта общей капитализацией 2 трлн 400 млрд руб. Планируется создать дополнительно 18 000 рабочих мест. Уровень безработицы составляет 1,1% при среднероссийском показателе 2,2%.
В растениеводстве власти также делают ставку на развитие переработки. В регионе строится маслоэкстракционный завод группы компаний «Содружество», который станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Его мощность составит 1 млн т в год. С учетом действующих мощностей в 500 000 т общий объем переработки достигнет 1,5 млн т, что позволит перерабатывать всю сою и другие масличные культуры, выращиваемые в области.
В жилищном строительстве по итогам 2025 г. введено 415 000 кв. м жилья. Для сравнения, в 2024 г. был установлен рекорд – 500 000 кв. м. Показатели нацпроекта, по словам Орлова, выполняются с опережением на 160%.
Отдельно обсуждалась реализация двух крупных проектов – газоперерабатывающего завода «Газпрома» и газохимического комплекса «СИБУР». На заводе «Газпрома» завершено строительство пяти линий, ведется пусконаладка. Готовность газохимического комплекса составляет 90%, первая продукция ожидается в августе. После завершения кластер станет вторым в мире по мощности: 42 млрд куб. м газа и 2,7 млн т полимеров в год.
Губернатор также доложил о выполнении поручений по развитию космодрома Восточный. В 2025 г. утвержден мастер-план агломерации Циолковский – Свободный. В Циолковском запланировано 21 мероприятие на 28 млрд руб. за счет федерального, регионального бюджетов и средств госкорпорации «Роскосмос». Предусмотрено строительство школы, детского сада и обновление городской инфраструктуры.
Еще одно направление – модернизация Восточного полигона железных дорог. Пропускная способность выросла с 120 млн т в 2018 г. до 180 млн т в 2024 г. К 2032 г. планируется увеличить ее до 270 млн т. Ведется строительство мостов и тоннелей.
В завершении встречи Путин отметил работу региона по поддержке участников спецоперации. Президент заявил, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны спецоперации, трудоустраиваются в регионе. «Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача. Но в целом это тренд положительный, и добиваетесь результатов, хороший пример для подражания и для других регионов», – подчеркнул глава РФ.
Президент продолжает череду встреч с главами регионов, которые отчитываются о проведенной работе. Так, 17 февраля Путин в Кремле принял губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который доложил президенту о рекордах в АПК и зубрах.