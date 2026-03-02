Газета
Путин встретится с губернатором Амурской области Орловым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Других запланированных публичных мероприятий у главы государства нет.

«Сегодня также из публичного будет встреча с губернатором Амурской области. Путин регулярно продолжает заниматься региональными делами», – сказал Песков.

При этом Путин проводит внутренние и международные телефонные разговоры. В середине дня Путин проведет мероприятие, связанное с ситуацией вокруг Ирана. Позиция России по эскалации на Ближнем Востоке изложена в заявлении МИД РФ, напомнил Песков. Пресс-секретарь рассказал, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и странами, затронутыми конфликтом.

17 февраля Путин провел седьмую в 2026 г. встречу с главой региона, приняв в Кремле губернатора Орловской области Андрея Клычкова (КПРФ). Доклад последнего был посвящен вопросам социально-экономического развития региона.

