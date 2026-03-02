Путин встретится с губернатором Амурской области Орловым

При этом Путин проводит внутренние и международные телефонные разговоры. В середине дня Путин проведет мероприятие, связанное с ситуацией вокруг Ирана. Позиция России по эскалации на Ближнем Востоке изложена в заявлении МИД РФ, напомнил Песков. Пресс-секретарь рассказал, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и странами, затронутыми конфликтом.