Губернатор Орловской области доложил президенту о рекордах в АПК и зубрах

Губернатор Орловской области доложил президенту о рекордах в АПК и зубрахВладимир Путин поблагодарил Андрея Клычкова за поддержку военных и курян
Президент Владимир Путин провел седьмую в 2026 г. встречу с главой региона, приняв в Кремле губернатора Орловской области Андрея Клычкова (КПРФ). Доклад последнего был посвящен вопросам социально-экономического развития региона, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Клычков начал с увеличения налоговых платежей, «несмотря на определенные объективные обстоятельства по снижению ряда налогов»: «Мы обеспечили рост 104%». Валовой региональный продукт (ВРП), по словам главы субъекта, составляет на Орловщине «108% в действующих ценах». Путин отметил, что показатель роста ВРП в субъекте (2,6%) более чем в полтора раза превышает среднероссийский.
По словам Клычкова, за последние восемь лет в Орловской области (он работает губернатором с сентября 2018 г., с октября 2017 г. был врио главы региона) было создано около 50 новых предприятий с 8000 рабочих мест: «Это новые предприятия, это сельское хозяйство и промышленность». При этом, как уточнил губернатор, орловский производитель керамической плитки Kerama Marazzi снизил объем отгруженной продукции, так как «тяжело с индийскими поставщиками конкурировать, объективно говоря». Он взял на себя обязательства поддержки предприятия, «потому что это 3000 рабочих мест у нас в регионе и один из крупнейших налогоплательщиков».
Также «некое снижение» дал производитель микроэлектроники «Протон», уточнил губернатор-коммунист. «Очень высокая база прошлого периода сегодня дала некое снижение. Но при этом мощности все задействованы, людей набирают, новые виды деятельности: оптроны, твердотельные реле, светодиодное оборудование – все в работе. Поэтому здесь я не вижу рисков опасаться, что будет какое-то падение», – сказал Клычков. После этого он перешел к достижениям.
По сравнению с 2017 г. в Орловской области в 2,8 раза был увеличен объем продукции сельского хозяйства, заявил губернатор. Путин при этом напомнил, что «на последнем Госсовете Геннадий Андреевич Зюганов говорил, что у вас рекордный урожай зерновых». «Но я посмотрел по документам: общее сельхозпроизводство [показало] падение за 2025 г.», – добавил он.
Клычков нашел объяснение: «Падение лишь по одной причине, что в прошлый период были рекорды». По его словам, сейчас Орловщина лидирует в Центральном федеральном округе по гречихе, производству мяса в живом весе, производству рапса и третье место по рапсовому маслу. «И то, что на прошлом Госсовете Геннадий Андреевич говорил, действительно нам удалось добиться рекордных урожаев: 185 центнеров с гектара», – уточнил он. «Это здорово. Поздравляю вас», – ответил президент.
Говоря о введении «больших объектов», Клычков заявил о планируемом завершении строительства аэропорта Орла «на год раньше, в 2027 г.». В 2025 г. сообщалось, что сдача в эксплуатацию аэропортового комплекса «Южный» планируется в 2028 г. Стоимость объекта оценивалась в 3,67 млрд руб., писал «Интерфакс».
«И не могу не затронуть тему, одну из моих любимых. В последние годы я считаю, что Орловщина может гордиться: с 90-х гг. восстановлена популяция диких зубров в Орловской области», – заявил Клычков. По его словам, сейчас в регионе самая большая популяция этих парнокопытных в Европе – 820 голов. В этот момент он вручил Путину «небольшой сувенир от Орловской области» – статуэтку зубра.
В завершение встречи Путин поблагодарил Клычкова и его коллег из регионов «за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу – поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей». Отдельно губернатора Орловской области президент поблагодарил за то, что регион одним из первых откликнулся «в поддержке курян, когда людям, проживавшим на тот момент времени в Курской области, было особенно тяжело». «Знаю, что Орловская область откликнулась быстро и принимали людей у себя, оказывали всяческую помощь гуманитарного характера», – заметил Путин.
Клычков, несмотря на принадлежность к КПРФ, полностью интегрирован во властную вертикаль Орловской области, говорит политолог Александр Кынев. Федеральный центр высоко ценит работу Клычкова и в ближайшее время родной для Зюганова регион будет также закреплен за компартией, считает политолог Александр Немцев.
По мнению Кынева, главе Орловщины «удается сохранять лояльность и при этом не перегибать палку». Встреча с президентом – очень хороший для Клычкова знак, позволяющий «сбалансированно» провести выборы в Орловский областной совет народных депутатов в сентябре 2026 г., заключил Кынев.
Клычков пользуется определенной поддержкой федеральных элит, говорит ведущий аналитик «Минченко консалтинга» Юлиан Баландин. Он отмечает, что с Москвой в 2018 и 2023 гг. было заключено соглашение о сотрудничестве, а первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посещал Орел весной 2023 г. и поддержал Клычкова перед губернаторскими выборами.
«Клычков вполне соответствует федеральным запросам. Например, он поддержал проведение муниципальной реформы. Есть и некоторая политическая традиция, что Орловская область как бы считается вотчиной КПРФ в силу того, что оттуда родом лидер партии Геннадий Зюганов», – сказал Баландин «Ведомостям».