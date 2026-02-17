Губернатор Орловской области доложил президенту о рекордах в АПК и зубрах

По словам Клычкова, за последние восемь лет в Орловской области (он работает губернатором с сентября 2018 г., с октября 2017 г. был врио главы региона) было создано около 50 новых предприятий с 8000 рабочих мест: «Это новые предприятия, это сельское хозяйство и промышленность». При этом, как уточнил губернатор, орловский производитель керамической плитки Kerama Marazzi снизил объем отгруженной продукции, так как «тяжело с индийскими поставщиками конкурировать, объективно говоря». Он взял на себя обязательства поддержки предприятия, «потому что это 3000 рабочих мест у нас в регионе и один из крупнейших налогоплательщиков».