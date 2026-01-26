О чем говорил Владимир Путин с Александром Бегловым и Александром Дрозденко

О чем говорил Владимир Путин с Александром Бегловым и Александром ДрозденкоПрезидент провел встречи с главами регионов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург
Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Санкт-Петербург провел встречи с двумя губернаторами – главой Северной столицы Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Встречи проходили в Эрмитаже, где президент до этого встречался с королем Малайзии Ибрагимом.
Беглов начал с напоминания о том, что в прошлом году отмечали годовщину присвоения Петербургу звания «Город-герой». На 1 января в Санкт-Петербурге живет 44 900 ветеранов, из них 37 159 человек награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда». Говорил губернатор о развитии города, что на 100% выполнены планы по уровню достижения нацпроектов и региональных проектов. По словам губернатора, «локомотивом является промышленность». Доходы города за прошлый год могут составить 1,5 трлн руб., к 2030 г. Петербург ставит целью достичь 2 трлн руб.
Впервые за 40 лет в 2028 г. в городе планируют открыть разводной мост – Большой Смоленский, кроме того, было открыто семь новых станций метро, перечислял Беглов. По его словам, в городе растет промышленность – обрабатывающая, оборонная. «Промышленность является локомотивом», – вновь повторил губернатор.
Говорил Беглов про развитие социальной сферы – образовании, медицины, поддержке участников спецоперации и многодетных семей. Конечно же, вспомнил губернатор и про поддержку людей «серебряного возраста», т. е. пенсионеров. «С удовольствием занимаются танцами, с удовольствием занимаются компьютерной грамотностью. Вы правильно говорили, что нужна связь между поколениями. Знаете, к чему это приводит, – чтобы они умели пользоваться смартфонами? На сегодняшний день они общаются с внуками через смартфоны – представляете?» – поражался губернатор. Говорил глава города и про восстановление Мариуполя – Санкт-Петербург курирует эту работу. «Благодарные мариупольцы передают вам слова благодарности», – заявил Беглов про восстановление театра в городе. Завершил же свое выступление губернатор словами, что «вопросов, которые требуют вашего внимания, на сегодняшний день нет».
Дрозденко же начал с марафона «Дорога жизни», который состоялся 25 января. Марафон бегают с 1970 г., а назван он так в честь единственной транспортной магистрали, по которой во время блокады Ленинграда осуществлялось снабжение города. После этого он перешел к поддержке участников спецоперации, сказав, что всем тем, кто подписал контракт, дается земельный сертификат – по итогу можно получить либо землю, либо деньги за участки. По словам Дрозденко, построено 16 объектов в регионе, которые позволяют область защищать от атак БПЛА.
Очень долго губернатор области говорил про переработку твердых коммунальных отходов – в частности, что они делают с РЭО промышленный экопарк по переработке вторичных отходов, а также про качество воды, строительство водоочистных сооружений. Он предложил Путину запустить федеральный проект «Чистая Ладога» по аналогии с «Сохранением озера Байкал». Затем губернатор рассказал про то, как идет развитие Выборга со словами «хочу похвастаться»: в городе происходит реставрация многих исторических объектов. По его словам, за последние 10 лет туристический поток в город вырос в три с половиной раза.
Санкт-Петербург и Ленинградская область – это регионы с особым статусом, отчасти напоминающим Москву и Московскую область, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Беглов и Дрозденко – не рядовые губернаторы, не подпадающие под общие критерии». Беглов считается фигурой, понятной федеральному центру, пусть даже без репутации суперпопулярного в городе чиновника, считает эксперт. «Значение Ленинградской области несколько снизилось в последние годы, поскольку регион в большей степени был ориентирован на экспортные потоки в Европу. Но все равно сохраняет репутацию одного из успешных», – отметил он.