О чем говорил Владимир Путин с Александром Бегловым и Александром Дрозденко

Говорил Беглов про развитие социальной сферы – образовании, медицины, поддержке участников спецоперации и многодетных семей. Конечно же, вспомнил губернатор и про поддержку людей «серебряного возраста», т. е. пенсионеров. «С удовольствием занимаются танцами, с удовольствием занимаются компьютерной грамотностью. Вы правильно говорили, что нужна связь между поколениями. Знаете, к чему это приводит, – чтобы они умели пользоваться смартфонами? На сегодняшний день они общаются с внуками через смартфоны – представляете?» – поражался губернатор. Говорил глава города и про восстановление Мариуполя – Санкт-Петербург курирует эту работу. «Благодарные мариупольцы передают вам слова благодарности», – заявил Беглов про восстановление театра в городе. Завершил же свое выступление губернатор словами, что «вопросов, которые требуют вашего внимания, на сегодняшний день нет».