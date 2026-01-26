Владимир Путин показал султану Малайзии Ибрагиму Эрмитаж

Интерес малайзийских гостей к тронным залам проснулся еще в прошлом году. В мае в Москву приезжал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Путин рассказывал на заявлении для прессы, что, поскольку премьер интересуется историей, в Андреевском зале Кремля он показал Анвару Ибрагиму три трона. «Господин премьер-министр, три трона стоят. Один – для царя, второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» «Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены», – рассказывал Путин под хохот Анвара Ибрагима. «Я должен ответить. У меня только одна жена. Но я чувствую, что это был какой-то тест от президента, какой-то трюк: «Три трона, вы видите?» Я сказал: «Конечно, вот этот справа – для жены, а с другой стороны – для второй жены». Но я понял, что это для матери», – добавил премьер. Уже в августе, когда в Москве с визитом был султан Ибрагим, ему тоже показывали три трона в Андреевском зале Кремля.