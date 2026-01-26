Владимир Путин показал султану Малайзии Ибрагиму Эрмитаж

Владимир Путин показал султану Малайзии Ибрагиму ЭрмитажРоссия и Малайзия активизировали отношения на высшем уровне
Султан Малайзии Ибрагим прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом, 26 января Владимир Путин вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провели для него экскурсию по музею.
Экскурсия для султана
Во время войны коллекция Эрмитажа была эвакуирована в Москву и ее очень сложно было получить обратно, рассказывал Пиотровский. До Эрмитажа Ибрагим был на экспозиции «Ленрезерв» и в музее «Павильон» в Смольном – историческом подземном штабе руководства блокадного Ленинграда.
«Это висячий сад Екатерины Великой, прообраз рая», – говорил Пиотровский в павильонном зале Эрмитажа. Зал украшают четыре мраморных фонтана – вариации «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму. В этом же зале установлены часы «Павлин». Часы были изготовлены английским ювелиром Джеймсом Коксом в конце XVIII в. по заказу князя Григория Потемкина для Эрмитажа.
Провели малайзийского гостя и по Фельдмаршальскому залу, где показали холодное оружие из Юго-Восточной Азии. «Этот кинжал крис Петр I купил в Амстердаме для своего музея – Кунсткамеры», – говорил Пиотровский. Ибрагим даже решил поспорить насчет размера одного из крисов, заметив, что тот должен быть 12 см. «Да, он примерно столько и будет», – сказал Путин.
Особо впечатлила султана Ибрагима галерея императоров. Показали ему и два тронных зала, в каждом из которых по одному трону – Георгиевский (Большой тронный) зал и Петровский (Малый тронный) зал. Георгиевский зал был освящен в честь Святого Георгия Победоносца, это главный церемониальный зал Зимнего дворца, созданный в 1785–1795 гг. по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. В этом зале императоры принимали иностранных послов, а достигшие совершеннолетия члены семьи Романовых давали присягу на верность Отечеству. В советское время тронное место разобрали, установив вместо него карту Советского Союза из самоцветов, а в 1997–2000 гг. тронное место воссоздали вновь. Петровский же зал посвящен памяти Петра I, в зале есть картины, где император изображен участвующим в сражениях Северной войны.
Интерес малайзийских гостей к тронным залам проснулся еще в прошлом году. В мае в Москву приезжал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Путин рассказывал на заявлении для прессы, что, поскольку премьер интересуется историей, в Андреевском зале Кремля он показал Анвару Ибрагиму три трона. «Господин премьер-министр, три трона стоят. Один – для царя, второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» «Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены», – рассказывал Путин под хохот Анвара Ибрагима. «Я должен ответить. У меня только одна жена. Но я чувствую, что это был какой-то тест от президента, какой-то трюк: «Три трона, вы видите?» Я сказал: «Конечно, вот этот справа – для жены, а с другой стороны – для второй жены». Но я понял, что это для матери», – добавил премьер. Уже в августе, когда в Москве с визитом был султан Ибрагим, ему тоже показывали три трона в Андреевском зале Кремля.
После экскурсии Путин и Ибрагим продолжили разговор тет-а-тет за рабочим завтраком. Продлился он около двух часов.
Отношения России и Малайзии
«Визит Верховного правителя Малайзии стоит рассматривать как знак особого уважения и интереса к российской культуре», – говорит директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. По ее словам, отношения двух стран в последние несколько лет развиваются очень динамично – в прошлом году Верховный правитель Малайзии уже посещал Россию. Россия и Малайзия прорабатывают вопросы расширения образовательных обменов, способы стимулирования взаимной торговли и туристических обменов. Малайзия, продолжает Колдунова, стала одним из партнеров БРИКС и рассматривает сотрудничество с этим объединением как один из способов диверсификации своих международных связей и увеличения стратегических возможностей в условиях глобальной турбулентности. Страны объединяет интерес к «более справедливому глобальному управлению, взаимодействие мусульманских общин, заинтересованность в развитии экономических связей», резюмирует эксперт.
У Малайзии и России традиционно хорошие отношения, говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. В Малайзии весьма хорошо развиты высокие технологии, включая чипы, и она готова предоставить России свою помощь в этой сфере, полагает он: «Кроме того, Россия играет очень важную роль в регионе Юго-Восточной Азии, в условиях многостороннего противостояния Китая и США ее позиция в сфере безопасности очень важна». По словам эксперта, интерес к России как к игроку в сфере безопасности проявляет не только Малайзия, но и другие страны региона. Таким образом, Москва выполняет роль «третьей силы», которая воспринимается как поддержка текущего политического курса Малайзии, выражающегося в лавировании и поиске максимальной выгоды для себя, резюмирует эксперт.
Это первый повторный визит короля Малайзии в другую страну за два года его правления – это важно и с символической точки зрения, и со стратегической, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. В нынешнем же контексте также важно отметить, что США не включили Малайзию в «Совет мира» Дональда Трампа по Газе, и, возможно, Куала-Лумпур на фоне этого демонстрирует желание заручиться поддержкой России. Кроме того, вероятно, Малайзия все сильнее стремится вступить в БРИКС, а подобные визиты вписываются и в эту логику, говорит Королев. Символизм же нынешнего визита, включая достопримечательности Петербурга, теоретически может быть связан и с планами по запуску прямых авиарейсов между странами, а значит, с увеличением турпотока.