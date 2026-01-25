Газета
Верховный правитель Малайзии Ибрагим Исмаил прибыл в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург прилетел верховный правитель Малайзии султан Ибрагим Исмаил. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что встретил в Пулково султана Малайзии в соответствии с международным протоколом.

«В соответствии с международным протоколом встретил в Пулково верховного правителя Малайзии султана Ибрагима», – написал Дрозденко.

Исмаил посещал Россию по приглашению президента страны Владимира Путина в августе 2025 г. Это был первый визит главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 г. 

Лидер Малайзии и президент России обсудили перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Малайзийский монарх также посетил Казань, где встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения сотрудничества в сфере туризма, халяльной продукции, сельского хозяйства и агротехнологий.

