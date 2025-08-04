Король Малайзии отправился с государственным визитом в Россию
Король Малайзии Султан Ибрагим вылетел в Россию с государственным визитом, который начнется 5 августа и продлится до 10 августа. Поездка состоялась по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает агентство Bernama.
Это будет первый визит главы малазийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 г. Самолет с монархом вылетел с базы Королевских ВВС Малайзии около 8:55 утра по местному времени (3:55 мск).
Султан Ибрагим прибудет в Москву 5 августа. В среду его примут на официальном приеме в Кремле, где он встретится с президентом Путиным и примет участие в государственном банкете, сообщает Bernama.
8 августа малазийский монарх посетит Казань, где его примет глава Татарстана Рустам Минниханов. Планируется обсуждение сотрудничества в сфере туризма, халяльной продукции, сельского хозяйства и агротехнологий.
Ранее Кремль сообщал о том, что лидер Малайзии и президент России обсудят дальнейшее развитие российско-малазийских отношений и «актуальные международные и региональные вопросы».