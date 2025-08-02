Верховный правитель Малайзии 5 августа приедет в Россию

Верховный правитель Малайзии 5 августа приедет в РоссиюСултан Ибрагим проведет переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в Кремле
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на следующей неделе посетит Россию, государственный визит пройдет с 5 по 10 августа, сообщается на сайте Кремля.
В рамках поездки лидер Малайзии проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений и «актуальные международные и региональные вопросы». Встреча запланирована на 6 августа, уточнили в Кремле.
31 июля Путин провел встречу в Кремле с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву с официальным визитом. Российский глава сообщил, что за прошлый год торговый оборот стран увеличился на 66%, за январь – май текущего года показатель вырос еще на 20%. Лидер Лаоса объявил, что в честь 65-летия установления дипотношений с Россией руководство и народ страны приняли решение подарить Москве двух слонов. Путин поблагодарил Сисулита и отметил, что «животные пригодятся в хозяйстве».