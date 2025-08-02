Верховный правитель Малайзии 5 августа приедет в Россию

31 июля Путин провел встречу в Кремле с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву с официальным визитом. Российский глава сообщил, что за прошлый год торговый оборот стран увеличился на 66%, за январь – май текущего года показатель вырос еще на 20%. Лидер Лаоса объявил, что в честь 65-летия установления дипотношений с Россией руководство и народ страны приняли решение подарить Москве двух слонов. Путин поблагодарил Сисулита и отметил, что «животные пригодятся в хозяйстве».