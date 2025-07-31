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Владимиру Путину президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил двух слонов

В Кремле состоялись российско-лаосские переговоры
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Владимир Путин в Кремле провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Глава Лаоса прибыл в Россию с официальным визитом. Он должен был принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, однако тогда на парад не приехал. Но по Красной площади 9 мая прошел расчет лаосских военных.

Переговоры в узком составе проходили в зеленой гостиной Кремля. С российской стороны в них участвовали помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и директор Третьего департамента Азии МИДа Людмила Воробьева.

Путин поприветствовал Сисулита и делегацию Лаоса. «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас очень хорошо знаем, считаем вас близким другом России, – обратился он к лаосскому коллеге. – Вы часто бывали в России. Более того, как известно, вы окончили Петербургский педагогический институт имени Герцена». В 2025 г. исполняется 65-летие установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом, напомнил Путин: «Хорошо известно, что Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость, помогал в становлении экономики, вооруженных сил. Все это очень хорошая историческая база для развития отношений сегодня».

Далее Путин перешел к торгово-экономическому сотрудничеству – за 2024 г. торговый оборот вырос на 66%, за январь – май 2025 г. еще на 20%. Путин напомнил, что в России традиционно получают образование студенты из Лаоса, квота для них будет увеличена. Также работа между Россией и Лаосом ведется в рамках ООН, по линии ШОС, также у страны есть интерес к БРИКС, сказал Путин. «У вас очень большая, насыщенная программа, я знаю. Уже состоялось несколько встреч, по-моему», – добавил президент. В сентябре же на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с визитом ждут премьер-министра Лаоса, отметил глава российского государства.

О чем говорил Владимир Путин на саммите БРИКС

Политика / Международные отношения

Сисулит начал с того, что 2025 г. очень важный для России, поскольку страна отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. «Очень жаль, что у меня не было возможности принять участие в церемонии празднования 80-летия победы из-за заражения ковидом. Я был готов к поездке в Россию на празднование Дня победы, но после тестирования на ковид у меня [был положительный результат]», – сказал глава Лаоса, добавив, что смотрел трансляцию парада.

«По случаю 65-летия установления восстановления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов», – заявил Сисулит. «В хозяйстве пригодятся. Спасибо», – ответил Путин. По словам Сисулита, эти слоны будут жить в зоопарке в Санкт-Петербурге. «Я учился там [в Санкт-Петербурге] раньше. Ну а сейчас, пока слонов нет, если вы согласились, продолжим эту тему – как будет [организована] транспортировка слонов сюда. Слон является символом нашей древней страны, «страны миллиона слонов». Символ мира и благополучия», – сказал Сисулит.

Слонов Путину дарят не впервые. В марте 2025 г. на встрече с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном Путин благодарил его за то, что Мьянма подарила России шесть слонят. Они прибыли в Россию в 2024 г. – пять девочек и один мальчик, им тогда было от трех до четырех лет. Эти животные живут в Московском цирке. До этого Мьянма дарила России трех слонят более семи лет назад – их передали в театр «Уголок дедушки Дурова».

Путин и Сисулит последний раз до этого встречались в октябре 2024 г. на саммите БРИКС в Казани, до этого президент Лаоса приезжал в Россию в мае 2024 г. на 79-летие годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, лидеры двух стран встречались в октябре 2023 г. на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине. Кремль сообщал, что на нынешних переговорах планируется обсудить «актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня». После переговоров в узком составе они продолжились с участием делегаций, а затем главы двух государств сделали заявление для СМИ, также состоялось подписание документов.

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