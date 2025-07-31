Владимиру Путину президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил двух слонов

Путин и Сисулит последний раз до этого встречались в октябре 2024 г. на саммите БРИКС в Казани, до этого президент Лаоса приезжал в Россию в мае 2024 г. на 79-летие годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, лидеры двух стран встречались в октябре 2023 г. на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине. Кремль сообщал, что на нынешних переговорах планируется обсудить «актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня». После переговоров в узком составе они продолжились с участием делегаций, а затем главы двух государств сделали заявление для СМИ, также состоялось подписание документов.