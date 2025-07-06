О чем говорил Владимир Путин на саммите БРИКС

Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие в политике, безопасности, экономике, финансах, культурных и гуманитарных контактах, заявил Путин. В последнее время объединение расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, напомнил он. «На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн. Это по данным МВФ за 2025 г. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и «группу семи» – там $57 трлн», – сказал президент России.