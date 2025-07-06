О чем говорил Владимир Путин на саммите БРИКС

О чем говорил Владимир Путин на саммите БРИКСВ итоговой декларации затрагивается тема конфликта на Украине
Президент Владимир Путин 6 июля по видео-конференц-связи принял участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который в этом году проходит в Рио-де-Жанейро. Тема заседания была посвящена миру и безопасности, а также реформе глобального управления.
Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие в политике, безопасности, экономике, финансах, культурных и гуманитарных контактах, заявил Путин. В последнее время объединение расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, напомнил он. «На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн. Это по данным МВФ за 2025 г. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и «группу семи» – там $57 трлн», – сказал президент России.
БРИКС утвердился среди «ключевых центров глобального управления», у объединения много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, сказал Путин. Это стало причиной создания категории государств-партнеров БРИКС, что позволит выстраивать практическое взаимодействие со всеми заинтересованными странами, отметил он. Сейчас государств-партнеров объединения десять. Президент России считает, что государства БРИКС представляют разные модели развития, но все выступают за равенство, добрососедство, а также «стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности, всеобщего процветания и благополучия» – все это востребовано в нынешней непростой геополитической обстановке.
Говорил Путин и о «кардинальных изменениях» – «уходе в прошлое» однополярной системы международных отношений и приходе ей на смену многополярного мира, изживании модели либеральной глобализации и смещении деловой активности в сторону развивающихся рынков. По словам Путина, нужно активизировать сотрудничество членов БРИКС в технологиях, эффективном освоении ресурсов, логистике, страховании, торговле, финансах. В частности, нужно и дальше расширять использование национальных валют во взаиморасчетах – к примеру, использование рубля во взаиморасчетах России со странами БРИКС в 2024 г. составило 90%. Путин отметил, что создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы «позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными».
Президент назвал актуальной задачей кратное увеличение членами БРИКС объемов встречных капиталовложений через механизмы объединения – в частности, через Новый банк развития. Он напомнил, что Россия предложила сформировать новую инвестплатформу БРИКС. «Речь идет о том, чтобы совместно разработать согласованные инструменты поддержки и привлечения средств экономики наших стран и стран Глобального Юга и Востока. Важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией. В числе общих достижений отмечу запуск специального механизма консультаций по вопросам Всемирной торговой организации», – сказал Путин. По его словам, также продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества. Среди «полезных российских идей» Путин назвал формирование в рамках БРИКС партнерства по углеродным рынкам, арбитражного инвестиционного центра, платформы по справедливой конкуренции, постоянного налогового секретариата.
В итоговой декларации саммита среди прочего говорится, что страны БРИКС приветствуют предложения посредничества для разрешения конфликта на Украине – в том числе создание Африканской мирной инициативы и группы «Друзей мира», а также выражается надежда, что усилия приведут к мирному урегулированию. Кроме того, в декларации осуждаются атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, направленные против мирных жителей Брянской, Курской и Воронежских областей, которые произошли 31 мая, 1 и 5 июня 2025 г.
В декларации также осуждаются удары по Ирану, это члены БРИКС считают нарушением Устава ООН. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и с атаками на гражданскую инфраструктуру и мирным ядерным объектам на территории Ирана. Страны БРИКС заявили о поддержке дипломатических инициатив, направленных на решение региональных конфликтов, и призвали Совбез ООН продолжать заниматься этими вопросами.
Саммит БРИКС проходит 6–7 июля в Бразилии. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Помощник президента Юрий Ушаков 25 июня говорил журналистам, что решение о том, чтобы Путин не ехал на саммит, «связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС)». «Именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», – говорил Ушаков.