Зарубежные контакты Владимира Путина в цифрах и графиках

В 2019 г. Путин 11 раз созванивался с Эрдоганом, по девять раз – с Макроном и Меркель. В 2020 г. – 18 раз с Эрдоганом, 16 раз с Макроном и 11 – с Меркель. В 2021 г. – 13 раз с Лукашенко, 12 раз с премьером Армении Николом Пашиняном и девять – с Меркель. В 2022 г. Путин 19 раз общался по телефону с Макроном, 17 – с Пашиняном и 14 – с Эрдоганом. В 2023-м у российского лидера состоялось 12 разговоров с Эрдоганом, 10 – с Мирзиеевым и семь – с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В 2024 г. Путин девять раз контактировал с Токаевым, и по восемь раз – с Мирзиеевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.