Зарубежные контакты Владимира Путина в цифрах и графиках

Зарубежные контакты Владимира Путина в цифрах и графикахЧисло визитов мировых лидеров в Россию последовательно растет
В конце июня президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Белоруссию, где принял участие в Евразийском экономическом форуме, а также отдельно встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Это первая зарубежная поездка главы государства в 2025 г. «Ведомости» проанализировали сообщения пресс-службы Кремля с 2019 по 2025 г., чтобы выяснить, как менялись за эти годы контакты (встречи и звонки) главы государства с зарубежными коллегами и официальными лицами.
Поездки за рубеж и по России
Всего с 2019 по июнь 2025 г. Владимир Путин совершил 54 официальных визита за рубеж и 120 – по России. Максимальное число поездок – 20 – состоялось в доковидном 2019 г. В тот год президент посетил сразу несколько европейских стран – Францию (дважды, во второй поездке российский лидер в первый и пока единственный раз встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским), Финляндию, Сербию и Венгрию. Весной 2019 г. в Пекине он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а осенью – с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В июне же Путин принял участие в саммите «Группы двадцати» в Осаке, где у него состоялись беседы с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также японским премьером Синдзо Абэ.
В 2019 г. Путин провел в международных поездках около 30 дней. В последующие годы, на фоне пандемии коронавируса и ухудшения отношений с западными странами в 2022 г. после начала спецоперации на Украине, это число было значительно меньше. Всего за 2020-2023 гг. на международные визиты президент потратил порядка 26 дней. Впрочем, в 2024 г. ситуация изменилась – глава государства совершил 11 поездок общей продолжительностью порядка 20 дней. География за пять лет претерпела при этом существенные изменения: президент посетил страны Азии (Китай, КНДР и Вьетнам) и СНГ (дважды – Казахстан и Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и др.)
Во время зарубежных поездок в ходе отдельных встреч и совместных форумов Путин не менее десяти раз встретился с Си Цзиньпином, восьми – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пяти – с премьером Индии Нарендрой Моди, трех – с Макроном, двух – с Меркель. С президентом Белоруссии глава российского государства общался не менее восьми раз за рубежом, с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном – не менее семи, а с президентом Кахастана Касым-Жомартом Токаевым – не менее шести раз. В другие страны Путин чаще всего ездил осенью (18 поездок в 2019-2024 гг.), а реже – весной (шесть). В общей сложности за этот период он посетил 30 государств.
Число рабочих поездок президента по России также снизилось в пандемийные 2020-2021 гг., а еще сильнее – в 2022 г. В этом году Путин совершил восемь визитов, трижды посетив Санкт-Петербург (в том числе и ПМЭФ-2025), а также Самарскую, Мурманскую, Волгоградскую и Курскую области.
По России президент чаще всего ездит осенью (32 поездки), а реже – весной (22).
Всего в 2019-2025 г. президент посетил 52 российских региона, чаще всего – Санкт-Петербург и Ленобласть, Крым и Приморский край, где традиционно проходит Восточный экономический форум.
Визиты высокопоставленных иностранных лиц в Россию
В 2019-2025 гг. у президента состоялась 351 встреча с приехавшими в РФ лидерами и официальными лицами, следует из подсчета «Ведомостей» на основе данных сайта Кремля. Из них 266 встреч прошли с лидерами других стран, 62 – с высокопоставленными лицами и политиками, 20 – с главами международных организаций, три – с руководителями иностранных компаний.
С началом пандемии число визитов зарубежных лиц в РФ резко снизилось, но последовательно росло все годы. За первую половину 2025 г. у Путина состоялось уже 47 официальных переговоров после 67 за весь 2024 г. В частности за неделю с 7 по 14 мая президент провел сразу 19 встреч, в том числе, с Си Цизьпином, президентами Вьетнама и Бразилии То Ламом и Лулой да Силвой, президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Словакии Робертом Фицо и другие.
Чаще всего иностранные лидеры и официальные лица приезжают в Россию осенью (111 визитов). Реже всего – зимой (55 визитов).
Самым частым зарубежным гостем Владимира Путина остается Александр Лукашенко – за шесть с половиной лет он посетил Россию не менее 29 раз (в среднем один раз в 2,3 месяца). Эрдоган совершил 10 визитов, а Си Цзиньпин – пять.
Путин, помимо Кремля, также часто проводит встречи с иностранными гостями в Санкт-Петербурге (63 раза) и Сочи (57).
Телефонные разговоры
Всего с 2019 по июнь 2025 г. Путин провел не менее 858 телефонных разговоров (включая девять по видеосвязи). Дистанционные контакты компенсировали резкое сокращение личных из-за пандемии, сохранившись на высоком уровне и в год начала спецоперации.
В 2019 г. Путин 11 раз созванивался с Эрдоганом, по девять раз – с Макроном и Меркель. В 2020 г. – 18 раз с Эрдоганом, 16 раз с Макроном и 11 – с Меркель. В 2021 г. – 13 раз с Лукашенко, 12 раз с премьером Армении Николом Пашиняном и девять – с Меркель. В 2022 г. Путин 19 раз общался по телефону с Макроном, 17 – с Пашиняном и 14 – с Эрдоганом. В 2023-м у российского лидера состоялось 12 разговоров с Эрдоганом, 10 – с Мирзиеевым и семь – с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В 2024 г. Путин девять раз контактировал с Токаевым, и по восемь раз – с Мирзиеевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
С Си Цзиньпином Путин поговорил 14 раз, столько же – с Дональдом Трампом, причем девять разговоров состоялись во время первого срока американского президента, а пять – во время второго, т. е. с января 2025 г. С его предшественником Джо Байденом Путин созванивался шесть раз. С наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом состоялся 21 разговор, а с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном – восемь.
Чаще всего Путин общается по телефону весной. В 2019-2024 гг. в это время года прошло 256 разговоров, зимой – 204, летом – 193, а осенью – 153.
В 2019 и 2020 гг. первым лидером, с которым говорил президент по телефону, был Макрон (2 и 3 января соответственно). В 2021 г. – Меркель (Макрон был вторым), в 2022 г. – Эрдоган, в 2023 г. – Токаев, в 2024 – Нарендра Моди, а в 2025 г. – Пашинян. В последние два года Путин перестал созваниваться в новогодние праздники: если в 2019-2023 гг. первый телефонный разговор проходил 2-5 января, то в 2024 г. он состоялся 15 января, а в 2025 г. – 17 января. Самый большой перерыв в разговорах по телефону у Путина был осенью 2022 г.: тогда между разговором с Рахмоном (5 октября) и Эрдоганом (1 ноября) прошло 27 дней.
Наибольшее число звонков – девять – у Путина состоялось 18 марта 2024 г. – на следующий день после прошедших выборов президента РФ. 8 мая 2020 г. президент провел восемь телефонных разговоров.