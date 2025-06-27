Главные заявления Путина после завершения саммита ЕАЭС в Минске

Путин также заявил, что в ближайшие годы Россия планирует поэтапное снижение оборонных расходов, в отличие от западных стран, которые, по его словам, наращивают финансирование, направляя ресурсы преимущественно в ОПК США. Также президент резко осудил попытки западных государств «похоронить» Россию.