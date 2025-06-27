Главные заявления Путина после завершения саммита ЕАЭС в Минске

Главные заявления Путина после завершения саммита ЕАЭС в МинскеПрезидент рассказал о тратах на оборонный комплекс, инфляции в России и дальнейших переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин после завершения двухдневного саммита ЕАЭС в Минске ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал состояние и перспективы экономики стран Евразийского союза, а также оценил ситуацию в российском оборонно-промышленном комплексе. Глава государства отметил устойчивый рост экономик стран ЕАЭС и подчеркнул важность дальнейшей интеграции.
Путин также заявил, что в ближайшие годы Россия планирует поэтапное снижение оборонных расходов, в отличие от западных стран, которые, по его словам, наращивают финансирование, направляя ресурсы преимущественно в ОПК США. Также президент резко осудил попытки западных государств «похоронить» Россию.
«Ведомости» собрали главные заявления президента РФ на конференции.
Про работу на саммите и ЕАЭС:
Темпы роста экономики стран Евразийского экономического союза выше среднемировых, это отличный результат совместной работы.
Вопросы, связанные со снятием барьеров в сфере услуг, требуют дополнительного внимания и обсуждаются в ЕАЭС.
Ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Петербурге перед Новым годом.
Про Россию:
Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП.
Россия борется с инфляцией, стремится, чтобы экономика совершила «мягкую посадку».
Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, их объемы растут.
Про конфликт на Украине:
Меморандумы России и Украины противоположны, но переговоры для того и организуются, и проводятся, чтобы искать пути сближения.
Российская сторона уже свыше 6000 тел отдала и готова еще почти 3000 отдать, но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат.
Российская Федерация готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Нужно согласовать место и время.
Про отношения с США:
Отношения между РФ и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны.
Россия признательна Трампу за усилия по Украине и Ближнему Востоку.