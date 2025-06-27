Путин высказался о постоянных попытках Запада «похоронить» Россию

Путин также напомнил, что экономический рост в стране по итогам 2024 г. составил 4,3%, а в 2023 г. — 4,1%. Вместе с тем президент отметил, что в 2025 г. рост ВВП России будет чуть более скромным из-за принимаемых мер по борьбе с инфляцией.