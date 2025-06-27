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Путин высказался о постоянных попытках Запада «похоронить» Россию

Президент отметил, что «они сами скоро сдохнут»
Ведомости

Страны Запада постоянно пытаются «похоронить» Россию, но они «сами скоро сдохнут». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Минске.

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят не переставая», — заявил президент России.

Путин также напомнил, что экономический рост в стране по итогам 2024 г. составил 4,3%, а в 2023 г. — 4,1%. Вместе с тем президент отметил, что в 2025 г. рост ВВП России будет чуть более скромным из-за принимаемых мер по борьбе с инфляцией.

В ходе выступления Путин также рассказал, что темпы роста экономики стран Евразийского экономического союза превышают среднемировые, что является отличным результатом совместной работы. 

Путин прибыл в Минск 26 июня, там он принял участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума, а также заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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