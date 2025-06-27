Путин высказался о постоянных попытках Запада «похоронить» Россию

Путин высказался о постоянных попытках Запада «похоронить» РоссиюПрезидент отметил, что «они сами скоро сдохнут»
Страны Запада постоянно пытаются «похоронить» Россию, но они «сами скоро сдохнут». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Минске.
«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят не переставая», — заявил президент России.
Путин также напомнил, что экономический рост в стране по итогам 2024 г. составил 4,3%, а в 2023 г. — 4,1%. Вместе с тем президент отметил, что в 2025 г. рост ВВП России будет чуть более скромным из-за принимаемых мер по борьбе с инфляцией.
В ходе выступления Путин также рассказал, что темпы роста экономики стран Евразийского экономического союза превышают среднемировые, что является отличным результатом совместной работы.
Путин прибыл в Минск 26 июня, там он принял участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума, а также заседании Высшего Евразийского экономического совета.