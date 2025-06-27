Путин: Россия будет с удовольствием готовить саммит с Трампом

26 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара проведет необходимые контакты для встречи Путина и Трампа. Он уточнил, что американский президент выразил готовность прибыть в Турцию, если туда прилетит российский глава для урегулирования конфликта на Украине.