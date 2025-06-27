Путин: Россия будет с удовольствием готовить саммит с Трампом
Отношения между Россией и США начинают выравниваться и первые шаги были сделаны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства указал, что налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами. Встречу с президентом США Дональдом Трампом он назвал вполне возможной.
«С удовольствием будем ее готовить», – сказал Путин журналистам в Минске.
26 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара проведет необходимые контакты для встречи Путина и Трампа. Он уточнил, что американский президент выразил готовность прибыть в Турцию, если туда прилетит российский глава для урегулирования конфликта на Украине.
Днем ранее Трамп заявил, что Путин стремится к урегулированию на Украине. Он рассказал о намерении провести очередной телефонный разговор с президентом России. Точные сроки разговора американский глава не назвал.