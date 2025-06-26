Эрдоган выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа в Турции
Анкара проведет необходимые контакты для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прессе, его слова передает Anadolu.
По его словам, Трамп выразил готовность прибыть в Турцию, если туда прилетит Путин для урегулирования украинского вопроса.
«Наша конечная цель – провести в нашей стране встречу на уровне лидеров и добиться долгожданного мира. Я также сообщил об этом президенту США господину Трампу во время нашей встречи [в Гааге]. <…> Мы проведем необходимые контакты и, надеюсь, встретимся как можно скорее», – сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).
По данным «РИА Новости», Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает усилия по завершению украинского конфликта. Анкара находится в диалоге со сторонами для проведения третьего раунда переговоров в предстоящий период.
2 июня в Турции состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Делегации достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров, а также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.
23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций может появиться в течение текущей недели.