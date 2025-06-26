Эрдоган выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа в Турции

«Наша конечная цель – провести в нашей стране встречу на уровне лидеров и добиться долгожданного мира. Я также сообщил об этом президенту США господину Трампу во время нашей встречи [в Гааге]. <…> Мы проведем необходимые контакты и, надеюсь, встретимся как можно скорее», – сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).