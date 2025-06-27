Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Путин: темпы роста экономики ЕАЭС выше среднемировых

Ведомости

Темпы роста экономики стран Евразийского экономического союза выше среднемировых, это отличный результат совместной работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Что касается результатов сегодняшнего нашего совещания, то мы удовлетворены результатами», – пояснил президент.

Путин отметил, что ключевым индикатором эффективности экономической деятельности является темп ее роста. В случае с ЕАЭС этот показатель выше среднемирового уровня, что, по мнению президента, во многом стало возможным благодаря слаженной работе стран-участниц союза.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в Минске в рамках Евразийского экономического форума, который собрал представителей стран – членов ЕАЭС 26–27 июня.

Глава РФ прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. 26 июня Путин принял участие в пленарной сессии форума, где обсудил с лидерами других государств итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. Российский лидер подчеркнул, что Евразийский союз утвердился как один из ключевых центров глобального развития.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных