Путин: темпы роста экономики ЕАЭС выше среднемировых
Темпы роста экономики стран Евразийского экономического союза выше среднемировых, это отличный результат совместной работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.
«Что касается результатов сегодняшнего нашего совещания, то мы удовлетворены результатами», – пояснил президент.
Путин отметил, что ключевым индикатором эффективности экономической деятельности является темп ее роста. В случае с ЕАЭС этот показатель выше среднемирового уровня, что, по мнению президента, во многом стало возможным благодаря слаженной работе стран-участниц союза.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в Минске в рамках Евразийского экономического форума, который собрал представителей стран – членов ЕАЭС 26–27 июня.
Глава РФ прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. 26 июня Путин принял участие в пленарной сессии форума, где обсудил с лидерами других государств итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. Российский лидер подчеркнул, что Евразийский союз утвердился как один из ключевых центров глобального развития.