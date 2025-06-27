Путин: темпы роста экономики ЕАЭС выше среднемировых

Глава РФ прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. 26 июня Путин принял участие в пленарной сессии форума, где обсудил с лидерами других государств итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. Российский лидер подчеркнул, что Евразийский союз утвердился как один из ключевых центров глобального развития.