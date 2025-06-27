Путин: Россия намерена сокращать оборонные расходы

Как отметил президент, сейчас государство тратит 6,3% ВВП в год на нужды обороны: 13,5 трлн руб. от 223 трлн руб. «Много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы боремся с ней», – сказал Путин.