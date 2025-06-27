Путин: Россия намерена сокращать оборонные расходы

Путин: Россия намерена сокращать оборонные расходыСтрана тратит 6,3% ВВП в год на нужды обороны
Москва рассматривает возможность сокращения оборонного бюджета на ближайшие годы, в то время как страны Запада, напротив, планируют наращивать такие траты. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.
«Пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкомразвития, но в целом все думают именно в этом направлении», – пояснил президент.
Как отметил президент, сейчас государство тратит 6,3% ВВП в год на нужды обороны: 13,5 трлн руб. от 223 трлн руб. «Много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы боремся с ней», – сказал Путин.