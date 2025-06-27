Путин: мы целенаправленно идем к мягкой посадке экономики

«Вот 13,5 от 223 – много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией. Но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила, но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся», – подчеркнул президент.