Путин: мы целенаправленно идем к мягкой посадке экономики
Россия целенаправленно идет к мягкой посадке экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Белоруссии.
Глава РФ рассказал, что 6,3% ВВП России идет на нужды обороны – это 13,5 трлн руб. А весь наш ВВП – 223 трлн руб.
«Вот 13,5 от 223 – много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией. Но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила, но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся», – подчеркнул президент.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло 27 июня и стало завершающим мероприятием Евразийского экономического форума. Визит российского лидера в Минск продолжался два дня. Накануне он выступил на пленарной сессии форума, отметив, что ЕАЭС стал одним из центров глобального роста и партнерской интеграции.