Путин заявил о существенном превосходстве БРИКС над G7 по экономике

Путин заявил о существенном превосходстве БРИКС над G7 по экономикеСовокупный ВВП объединения по паритету покупательной способности достигает $77 трлн
БРИКС существенно превосходит G7 («группу семи») по экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, в котором он принимает участие по видеосвязи.
Глава государства указал, что на страны БРИКС приходится треть площади земной суши, почти половина населения планеты и 40% мировой экономики. По данным МВФ, совокупный ВВП объединения по паритету покупательной способности достигает $77 трлн.
«Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и "группу семи". Там $57 трлн», – отметил Путин.
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля. Российскую делегацию в Бразилии возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. О том, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков 25 июня. Он пояснил, что решение связано со сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС). Правительство Бразилии не могло занять четкую позицию, которая позволила бы Путину принять участие в этом заседании.
В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Власти Бразилии выступили с инициативой смягчить ситуацию и ввести иммунитет от ареста для президентов. Также страна предложила обозначить в международном праве иммунитет для глав государств, не участвующих в МУСе, но не покинула Римский статут.
G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, так как в нее входила и Россия. Страна была исключена из объединения после присоединения Крыма.
Среди членов БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.