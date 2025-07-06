Путин заявил о существенном превосходстве БРИКС над G7 по экономике

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля. Российскую делегацию в Бразилии возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. О том, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков 25 июня. Он пояснил, что решение связано со сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС). Правительство Бразилии не могло занять четкую позицию, которая позволила бы Путину принять участие в этом заседании.