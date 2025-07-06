Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин заявил о существенном превосходстве БРИКС над G7 по экономике

Совокупный ВВП объединения по паритету покупательной способности достигает $77 трлн
Ведомости

БРИКС существенно превосходит G7 («группу семи») по экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, в котором он принимает участие по видеосвязи.

Глава государства указал, что на страны БРИКС приходится треть площади земной суши, почти половина населения планеты и 40% мировой экономики. По данным МВФ, совокупный ВВП объединения по паритету покупательной способности достигает $77 трлн.

«Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и "группу семи". Там $57 трлн», – отметил Путин.

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля. Российскую делегацию в Бразилии возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. О том, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков 25 июня. Он пояснил, что решение связано со сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС). Правительство Бразилии не могло занять четкую позицию, которая позволила бы Путину принять участие в этом заседании.

В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Власти Бразилии выступили с инициативой смягчить ситуацию и ввести иммунитет от ареста для президентов. Также страна предложила обозначить в международном праве иммунитет для глав государств, не участвующих в МУСе, но не покинула Римский статут.

G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, так как в нее входила и Россия. Страна была исключена из объединения после присоединения Крыма.

Среди членов БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных