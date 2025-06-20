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Песков: формат G7 не интересен для России

Ведомости

Формат G7 не интересен для России, Кремль не считает его жизнеспособным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, другие форматы, такие как БРИКС, уже представляют страны, доля которых в мировой экономике превышает долю стран «семерки». Формат «двадцатки» гораздо более эффективен и представителен. Мировые тенденции показывают, что доля стран G7 в мировых делах и в мировой экономике будет сокращаться, сказал Песков.

Ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик рассказал «Ведомостям», что формат встреч G7 теряет свою актуальность во многом из-за изменений в международной системе в целом и во внешнеполитическом курсе США при президенте Дональде Трампе. По словам эксперта, нынешняя американская администрация скорее делает ставку на односторонние действия и двусторонние форматы между государствами, а не на многосторонние институты.

G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, поскольку в нее также входила Россия. РФ была исключена из объединения после присоединения Крыма. Песков неоднократно заявлял, что Россию больше не интересует участие в G8.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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