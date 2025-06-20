Песков: формат G7 не интересен для России
Формат G7 не интересен для России, Кремль не считает его жизнеспособным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, другие форматы, такие как БРИКС, уже представляют страны, доля которых в мировой экономике превышает долю стран «семерки». Формат «двадцатки» гораздо более эффективен и представителен. Мировые тенденции показывают, что доля стран G7 в мировых делах и в мировой экономике будет сокращаться, сказал Песков.
Ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик рассказал «Ведомостям», что формат встреч G7 теряет свою актуальность во многом из-за изменений в международной системе в целом и во внешнеполитическом курсе США при президенте Дональде Трампе. По словам эксперта, нынешняя американская администрация скорее делает ставку на односторонние действия и двусторонние форматы между государствами, а не на многосторонние институты.
G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, поскольку в нее также входила Россия. РФ была исключена из объединения после присоединения Крыма. Песков неоднократно заявлял, что Россию больше не интересует участие в G8.