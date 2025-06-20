Песков: формат G7 не интересен для России

По его словам, другие форматы, такие как БРИКС, уже представляют страны, доля которых в мировой экономике превышает долю стран «семерки». Формат «двадцатки» гораздо более эффективен и представителен. Мировые тенденции показывают, что доля стран G7 в мировых делах и в мировой экономике будет сокращаться, сказал Песков.