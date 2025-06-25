Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии из-за ордера МУСа

Си редко совершает дальние зарубежные визиты, особенно по воздуху, из-за соображений безопасности, говорит младший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александра Янькова. Кроме этого, Си может быть перегружен внутренними делами и занят проблемами ирано-израильского конфликта. При этом не стоит думать, что отказ от визита выражает позицию Пекина в отношении БРИКС: это объединение Китай видит как площадку для продвижения своих инициатив, где КНР играет центральную роль. Россия, отмечает эксперт, тоже оценивает БРИКС как площадку для трансляций своих взглядов и ключевое направление в международной политике, поэтому отсутствие Путина на саммите тоже не говорит о каком-либо кризисе в объединении.