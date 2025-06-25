Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии из-за ордера МУСа

Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии из-за ордера МУСаРоссийскую делегацию там возглавит Сергей Лавров
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию, что связано с юридическими сложностями. Об этом в ответ на вопрос «Ведомостей» сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге. При этом российский лидер не отказывается от участия в саммите совсем – Путин выступит на нем в формате видеоконференции. Российскую делегацию непосредственно на саммите будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Сам саммит состоится 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.
В Кремле связали отказ Путина ехать на саммит БРИКС с проблемой Международного уголовного суда (МУС). «Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУСа, как вы знаете, и в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», – сообщил Ушаков. Бразилия ратифицировала основополагающий документ МУСа Римский статут еще в 2002 г., а значит, обязана выдавать суду подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. Такой ордер и был выдан 17 марта 2023 г. в отношении российского лидера.
В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Кремле заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. Ранее бразильские власти выступили с инициативой смягчить ситуацию и ввести иммунитет от ареста для глав государств. Также Бразилия предложила обозначить в международном праве иммунитет для глав государств, не участвующих в МУСе, но сама не покинула Римский статут. По этим же мотивам Путин не посещал саммит БРИКС в ЮАР в 2023 г.
Помимо Путина саммит БРИКС пропустит и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщили ранее 25 июня источники издания South China Morning Post. Такое решение китайского лидера было принято впервые за все время существования объединения. Вместо него китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета Ли Цян. По словам источников, знакомых с ситуацией, в Пекине заявили, что у Си возникли проблемы с расписанием. Ранее в мае 2025 г. президент Бразилии Лула да Силва посетил КНР, и теперь бразильские власти не скрывают разочарования из-за отсутствия Си на саммите БРИКС. А в феврале специальный советник бразильского президента по международным делам Селсо Аморим заявил, что «БРИКС без Китая – не БРИКС».
Сейчас среди членов БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.
Си редко совершает дальние зарубежные визиты, особенно по воздуху, из-за соображений безопасности, говорит младший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александра Янькова. Кроме этого, Си может быть перегружен внутренними делами и занят проблемами ирано-израильского конфликта. При этом не стоит думать, что отказ от визита выражает позицию Пекина в отношении БРИКС: это объединение Китай видит как площадку для продвижения своих инициатив, где КНР играет центральную роль. Россия, отмечает эксперт, тоже оценивает БРИКС как площадку для трансляций своих взглядов и ключевое направление в международной политике, поэтому отсутствие Путина на саммите тоже не говорит о каком-либо кризисе в объединении.