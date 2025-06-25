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Ушаков: МИД РФ и госдеп договорятся о продолжении контактов по раздражителям

Ведомости

МИД России и госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами.

По его словам, эти переговоры охватывают множество сложных вопросов, включая снижение напряженности вокруг работы дипломатических миссий.

«Там много чрезвычайно сложных вопросов», – подчеркнул Ушаков.

Он выразил надежду, что диалог будет продолжен, однако отметил, что США, несмотря на некоторые подвижки, пока не готовы полностью отказаться от созданных ими трудностей в работе диппредставительств.

16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Вашингтон временно отменил запланированные консультации с Москвой по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств.

«Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – отмечала она.

22 июня в Кремле пояснили, что причина приостановки переговоров со стороны США связана только с вопросом географии проведения встреч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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