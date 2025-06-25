Ушаков: МИД РФ и госдеп договорятся о продолжении контактов по раздражителям
МИД России и госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами.
По его словам, эти переговоры охватывают множество сложных вопросов, включая снижение напряженности вокруг работы дипломатических миссий.
«Там много чрезвычайно сложных вопросов», – подчеркнул Ушаков.
Он выразил надежду, что диалог будет продолжен, однако отметил, что США, несмотря на некоторые подвижки, пока не готовы полностью отказаться от созданных ими трудностей в работе диппредставительств.
16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Вашингтон временно отменил запланированные консультации с Москвой по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств.
«Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – отмечала она.
22 июня в Кремле пояснили, что причина приостановки переговоров со стороны США связана только с вопросом географии проведения встреч.