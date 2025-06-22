Кремль назвал причину паузы в переговорах России и США

«Была договоренность, как я уже упомянул, встретиться в одном месте. Это место им по определенным соображениям не подошло, и сейчас они будут предлагать другой вариант. <...> Может быть, что-то еще, но, прежде всего, вопрос географии», – сказал Ушаков.