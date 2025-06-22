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Кремль назвал причину паузы в переговорах России и США

Ведомости

Причина, по которой США взяли паузу в переговорах с Россией, пока касается только вопроса географии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

«Была договоренность, как я уже упомянул, встретиться в одном месте. Это место им по определенным соображениям не подошло, и сейчас они будут предлагать другой вариант. <...> Может быть, что-то еще, но, прежде всего, вопрос географии», – сказал Ушаков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на вопрос «Ведомостей» ответила, что ведомство не располагает информацией о следующем раунде переговоров России и США.

16 июня Захарова сообщила, что Вашингтон отменил консультации с Россией по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств. «Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – сказала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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