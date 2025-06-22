Кремль назвал причину паузы в переговорах России и США
Причина, по которой США взяли паузу в переговорах с Россией, пока касается только вопроса географии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
«Была договоренность, как я уже упомянул, встретиться в одном месте. Это место им по определенным соображениям не подошло, и сейчас они будут предлагать другой вариант. <...> Может быть, что-то еще, но, прежде всего, вопрос географии», – сказал Ушаков.
16 июня Захарова сообщила, что Вашингтон отменил консультации с Россией по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств. «Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – сказала она.