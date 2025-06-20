МИД России не располагает информацией о следующем раунде переговоров с США
Российский МИД не располагает информацией о следующем раунде переговоров РФ и США. Так на вопрос «Ведомостей» ответила официальный представитель ведомства Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Россия и США начали проводить встречи по вопросам нормализации работы своих посольств в феврале этого года. Результатом этих встреч стало назначение на пост посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева.
По итогам встречи в апреле Москва и Вашингтон договорились установить бесперебойное финансовое обслуживание своих посольств и разработали «дорожную» карту по возвращению дипломатической недвижимости России. В том числе, как отметил Дарчиев, необходимо допустить на эти объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба.
16 июня Захарова сообщила, что Вашингтон отменил консультации с Россией по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств. «Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – добавила она.