МИД России не располагает информацией о следующем раунде переговоров с США

По итогам встречи в апреле Москва и Вашингтон договорились установить бесперебойное финансовое обслуживание своих посольств и разработали «дорожную» карту по возвращению дипломатической недвижимости России. В том числе, как отметил Дарчиев, необходимо допустить на эти объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба.