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США отменили консультации с Россией по устранению «раздражителей»

Москва рассчитывает, что пауза не будет слишком длинной
Ведомости

Вашингтон отменил консультации с Россией по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – сказала представитель МИД РФ.

Россия и США начали проводить встречи по вопросам нормализации работы своих посольств в феврале этого года. Результатом этих встреч стало назначение на пост посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. О том, что Дарчиев может стать послом в США, писали «Ведомости» в октябре 2024 г.

По итогам встречи в апреле Москва и Вашингтон договорились установить бесперебойное финансовое обслуживание своих посольств и разработали «дорожную» карту по возвращению дипломатической недвижимости России. В том числе, как отметил Дарчиев, необходимо допустить на эти объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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