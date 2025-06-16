США отменили консультации с Россией по устранению «раздражителей»

Россия и США начали проводить встречи по вопросам нормализации работы своих посольств в феврале этого года. Результатом этих встреч стало назначение на пост посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. О том, что Дарчиев может стать послом в США, писали «Ведомости» в октябре 2024 г.