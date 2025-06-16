США отменили консультации с Россией по устранению «раздражителей»Москва рассчитывает, что пауза не будет слишком длинной
Вашингтон отменил консультации с Россией по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – сказала представитель МИД РФ.
Россия и США начали проводить встречи по вопросам нормализации работы своих посольств в феврале этого года. Результатом этих встреч стало назначение на пост посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. О том, что Дарчиев может стать послом в США, писали «Ведомости» в октябре 2024 г.
По итогам встречи в апреле Москва и Вашингтон договорились установить бесперебойное финансовое обслуживание своих посольств и разработали «дорожную» карту по возвращению дипломатической недвижимости России. В том числе, как отметил Дарчиев, необходимо допустить на эти объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба.