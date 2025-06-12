«Есть понимание, что Россия и Америка должны быть вместе»Посол РФ в США Дарчиев рассказал, о чем говорил с Трампом
11 июня, как сообщали «Ведомости», посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев вручил президенту США Дональду Трампу верительные грамоты. После этого он поделился с российскими журналистами деталями встречи, а также раскрыл темы диалога Москвы и Вашингтона.
«Встреча была короткая, поскольку церемония не предполагает длительного разговора. Тем не менее, общение было очень конструктивным, – сказал Дарчиев. – Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которое президент [Владимир] Путин и Трамп дали в ходе телефонного разговора еще 19 февраля. Я заверил президента [Трампа], что согласно тем инструкциям, которые я имею, сделаю все возможное для восстановления российско-американских отношений, возвращения их к нормальности и здравому смыслу».
По его словам, главное – что стороны перешли от молчания и односторонних заявлений к сложному, но конструктивному диалогу. Теперь необходимо продолжать работать в этом направлении.
«Мне кажется, самое главное, – что мы разговариваем, что наконец мы все-таки перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации и отсутствии вообще разговора, мы перешли к достаточно прагматичному разговору. Разговору непростому, наслоения очень большие. Но дорогу осилит идущий», – сказал он.
Обсуждая перспективы улучшения отношений между странами, Дарчиев добавил, что он настроен осторожно: «Это процесс, он идет, а повторюсь, идет очень непросто».
Дарчиев считает, что Трамп осознает необходимость сотрудничества между Россией и США.
«Помимо хорошей личной химии между президентами, есть еще и понимание президента Трампа, что Россия и Америка должны быть вместе», – сказал посол.
Вопрос возврата дипсобственности
Дарчиев сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о восстановлении численности персонала посольств и возвращении дипломатической собственности, но пока окончательных решений не принято.
«Это все обсуждается. Решений пока нет, – сказал он. – Мы подготовили дорожную карту, американская сторона должна дать ответ. Ответа пока нет, обещают в ближайшее время».
10 апреля после встречи российской и американской делегаций МИД РФ сообщил, что Москва и Вашингтон договорились установить бесперебойное финансовое обслуживание своих посольств и разработали дорожную карту по возвращению дипломатической недвижимости России.
Делегации обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий РФ и США. Также, согласно сообщению, условились не препятствовать при взносах РФ в бюджеты ООН и других международных организаций.
В МИДе также отметили, что по вопросу возврата конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости будет создана дорожная карта.
Кроме того, была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания.
В 2016-2017 гг. в США были арестованы шесть российских объектов дипломатической собственности, включая две дачи для отдыха сотрудников российского посольства и их семей. Доступ, в частности, был ограничен к поместью Килленуорт на острове Лонг-Айленд, загородному комплексу в штате Мэриленд, консульствам России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также зданию торгового представительства в Вашингтоне и его отделению в Нью-Йорке. С арестованных зданий были сняты флаги РФ.
О возможной встрече Путина и Трампа
Дарчиев отметил, что во время его разговора с Трампом они не обсуждали возможную встречу лидеров двух стран.
«Нет, она [встреча] и не могла затрагиваться. Это протокольное мероприятие», – объяснил он.
Он добавил, что подготовительная работа идет, но конкретных договоренностей нет.
4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 г. Он длился чуть более часа, за это время лидеры обсудили итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о личной встрече главы государств не договаривались, так как для этого нужна соответствующая подготовка. Помощник президента Юрий Ушаков также подчеркивал, что личная встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 г.
О переносе консультаций РФ и США в столицы
Дарчиев заявил, что хотя договоренность о проведении консультаций России и США по вопросам работы дипмиссий в столицах обеих стран достигнута, однако точные сроки пока не определены.
«Такие договоренности были. Речь идет о консультациях по нормализации деятельности дипломатических миссий. Это экспертные консультации, не имеющие отношения к другому переговорному треку, в частности по Украине. Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать, – сказал он. – Конкретных сроков я назвать не могу. Это удобнее, они в процессе согласования, но очень много привходящих моментов. Они обсуждаются».
10 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил, что третий раунд двусторонних консультаций США и России по обоюдным раздражителям вскоре состоится. В тот же день Дарчиев сообщил о предварительно принятом решении перенести встречи делегаций стран из Стамбула в свои столицы. По его словам, ближайшие переговоры должны пройти в Москве.
Источник в МИД РФ заявил «Ведомостям», что переговоры России и США по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях намечены на уровне послов.
Ограничения работы российских СМИ в США
Отвечая на вопрос о диалоге с американской стороной по вопросу ограничений в отношении российских журналистов, включая проблемы выдачи виз и санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия сегодня», Дарчиев заявил: «Естественно, обсуждаются».
«Мы эти вопросы остро ставим и вообще ставим в более широкой плоскости облегчения визовых формальностей, потому что ситуация ненормальная, – сказал он. – Вообще вопрос мы ставим о том, что надо восстановить нормальные контакты между обществами и людьми. В общем плане все с этим согласны».
Восстановление прямого сообщения
Дарчиев также сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиасообщения.
«Прямые рейсы обсуждаются тоже. Мы этот вопрос ставим. Есть большая заинтересованность бизнеса, американского бизнеса, нашего бизнеса», – сказал он.
11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций в рамках обсуждений по возможному возобновлению авиасообщения.