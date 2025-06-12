«Есть понимание, что Россия и Америка должны быть вместе»

«Встреча была короткая, поскольку церемония не предполагает длительного разговора. Тем не менее, общение было очень конструктивным, – сказал Дарчиев. – Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которое президент [Владимир] Путин и Трамп дали в ходе телефонного разговора еще 19 февраля. Я заверил президента [Трампа], что согласно тем инструкциям, которые я имею, сделаю все возможное для восстановления российско-американских отношений, возвращения их к нормальности и здравому смыслу».