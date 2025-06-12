Посол России в США Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу

10 июня Дарчиев заявил о предварительно принятом решении перенести переговоров двух стран из Стамбула в свои столицы. Ближайшая встреча, по его словам, должна пройти в Москве. Он пояснил, что «до выздоровления российско-американских отношений еще далеко», так как процесс усложняется вмешательством противников России в американском конгрессе.