Посол России в США Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу
Посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщили «Ведомостям» в российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Трамп принял верительнвые грамоты у посла Дарчиева», – сказал источник в посольстве.
6 марта указом президента РФ Владимира Путина Дарчиев был назначен российским послом в США. 28 февраля во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле Вашингтон передал Москве агреман на назначение его послом в Соединенных Штатах. 26 марта Дарчиев прибыл в США.
Предыдущим послом России в Штатах был Анатолий Антонов, который завершил свою миссию и вернулся в Москву в октябре 2024 г.
10 июня Дарчиев заявил о предварительно принятом решении перенести переговоров двух стран из Стамбула в свои столицы. Ближайшая встреча, по его словам, должна пройти в Москве. Он пояснил, что «до выздоровления российско-американских отношений еще далеко», так как процесс усложняется вмешательством противников России в американском конгрессе.