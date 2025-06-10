Россия и США решили перенести переговоры из Стамбула в свои столицы

Россия и США решили перенести переговоры из Стамбула в свои столицыКак рассказал посол Дарчиев, очередная встреча состоится в ближайшее время в Москве
Россия и США приняли предварительное решение перенести переговоры по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях из Стамбула в свои столицы, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
Он также рассказал о том, что переговоры в ближайшее время пройдут в Москве. «Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», – сказал посол.
Дарчиев отметил, что процесс переговоров идет трудно из-за противников России в американском конгрессе. «Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко», – сказал он.
Российский посол в США подчеркнул важность «движения вперед», что отражает итоги переговоров, состоявшихся 10 апреля в Стамбуле. Он отметил, что именно после этого раунда российско-американских консультаций было принято решение о переносе переговоров из турецкого города.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что третий раунд двухсторонних консультаций США и России по обоюдным раздражителям скоро состоится.
10 апреля в Стамбуле прошел раунд консультаций российской и американской делегаций. Дарчиев тогда призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, таких как возобновление прямого авиасообщения между странами. Кроме того, была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения по государствам сотрудников дипмиссий.