Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

24 марта в Эр-Рияде также состоялись консультации России и США. Они прошли в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.