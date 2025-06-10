Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и СШАТочной даты встречи пока нет
Третий раунд двухсторонних консультаций США и России по обоюдным раздражителям скоро состоится. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Пока еще рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро», – приводит его заявление ТАСС.
10 апреля в Стамбуле прошел раунд консультаций российской и американской делегаций. Посол России Александр Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, таких как возобновление прямого авиасообщения между странами. Кроме того, была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения по государствам сотрудников дипмиссий.
24 марта в Эр-Рияде также состоялись консультации России и США. Они прошли в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.