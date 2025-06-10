Песков: Россия и США поддерживают постоянный контакт

4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 г. Он длился чуть более часа, за это время лидеры обсудили итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. При этом Песков заявил, что о личной встрече главы государства не договаривались, так как для этого нужна соответствующая подготовка.