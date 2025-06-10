Песков: Россия и США поддерживают постоянный контакт
Российская и американская сторона поддерживают постоянный контакт, чтобы обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что при необходимости лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы.
«Это то, что происходит, собственно, сейчас постоянно», – добавил Песков.
4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 г. Он длился чуть более часа, за это время лидеры обсудили итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. При этом Песков заявил, что о личной встрече главы государства не договаривались, так как для этого нужна соответствующая подготовка.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 10 июня сообщил, что третий раунд двухсторонних консультаций США и России по обоюдным раздражителям скоро состоится. «Пока еще рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро», – заявил он.