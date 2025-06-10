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Песков: Россия и США поддерживают постоянный контакт

Ведомости

Российская и американская сторона поддерживают постоянный контакт, чтобы обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что при необходимости лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы. 

«Это то, что происходит, собственно, сейчас постоянно», – добавил Песков.

4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 г. Он длился чуть более часа, за это время лидеры обсудили итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. При этом Песков заявил, что о личной встрече главы государства не договаривались, так как для этого нужна соответствующая подготовка.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 10 июня сообщил, что третий раунд двухсторонних консультаций США и России по обоюдным раздражителям скоро состоится. «Пока еще рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро», – заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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