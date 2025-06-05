Песков: Путин и Трамп не договаривались о встрече

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ходе последнего телефонного разговора Путин обстоятельно рассказал Трампу о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Американский лидер внимательно выслушал позицию Москвы насчет произошедших террористических атак. По словам Трампа, его беседа с Путиным «была хорошей», но не той, которая «приведет к немедленному перемирию».