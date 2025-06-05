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Песков: Путин и Трамп не договаривались о встрече

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не договорились о встрече. Лидеры понимают, что, несмотря на необходимости очных переговоров, они должны быть должным образом подготовлены, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что телефонный разговор президентов 4 июня в целом был конструктивным и нужным. По его словам, Путин и Трамп обсудили очень много сущностных и важных вопросов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ходе последнего телефонного разговора Путин обстоятельно рассказал Трампу о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Американский лидер внимательно выслушал позицию Москвы насчет произошедших террористических атак. По словам Трампа, его беседа с Путиным «была хорошей», но не той, которая «приведет к немедленному перемирию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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