Песков: Путин и Трамп не договаривались о встрече
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не договорились о встрече. Лидеры понимают, что, несмотря на необходимости очных переговоров, они должны быть должным образом подготовлены, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне», – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что телефонный разговор президентов 4 июня в целом был конструктивным и нужным. По его словам, Путин и Трамп обсудили очень много сущностных и важных вопросов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ходе последнего телефонного разговора Путин обстоятельно рассказал Трампу о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Американский лидер внимательно выслушал позицию Москвы насчет произошедших террористических атак. По словам Трампа, его беседа с Путиным «была хорошей», но не той, которая «приведет к немедленному перемирию».