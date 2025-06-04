Трамп обсудил с Путиным атаку Украины на российские аэродромы

Трамп обсудил с Путиным атаку Украины на российские аэродромыПрезиденты провели очередной телефонный разговор
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп пояснил, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы базирования стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Всего звонок длился чуть более часа.
«Беседа была хорошей, но это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию. Президент Путин указал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавние атаки на аэродромы», – написал Трамп.
Трамп также отметил , что обсудил с Путиным Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке.
«…Это решение должно быть принято в ближайшее время! Я сказал президенту Путину, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и, как мне показалось, мы были в этом согласны, – сказал он. – Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь ускорить достижение соглашения. По моему мнению, Иран затягивает с решением по этому крайне важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки».
1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.