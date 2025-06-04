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Трамп обсудил с Путиным атаку Украины на российские аэродромы

Президенты провели очередной телефонный разговор
Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп пояснил, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы базирования стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Всего звонок длился чуть более часа.

«Беседа была хорошей, но это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию. Президент Путин указал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавние атаки на аэродромы», – написал Трамп.

Трамп также отметил , что обсудил с Путиным Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке.

«…Это решение должно быть принято в ближайшее время! Я сказал президенту Путину, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и, как мне показалось, мы были в этом согласны, – сказал он. – Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь ускорить достижение соглашения. По моему мнению, Иран затягивает с решением по этому крайне важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки».

1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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