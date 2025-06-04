Трамп обсудил с Путиным атаку Украины на российские аэродромы

«…Это решение должно быть принято в ближайшее время! Я сказал президенту Путину, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и, как мне показалось, мы были в этом согласны, – сказал он. – Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь ускорить достижение соглашения. По моему мнению, Иран затягивает с решением по этому крайне важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки».