Ушаков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
Около часа назад состоялся четвертый телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа длилась около 1 часа 10 минут, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Главной темой стали итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Путин рассказал о содержании переговоров, которые, по его словам, Украина пыталась сорвать, совершив удары по гражданским объектам.
«Это международным правом однозначно классифицируется как терроризм, и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», – добавил Ушаков.
Несмотря на провокации, переговоры состоялись и, как подчеркнул Путин, были полезными. Обе стороны обменялись меморандумами, которые будут проанализированы в Москве и Киеве в ожидании следующего раунда. Также обсуждалась тема ударов по военным аэродромам. Трамп, по словам Ушакова, подтвердил, что Вашингтон не был заранее осведомлен об этих действиях.
О проведенном телефонном разговоре сообщил Трамп вечером 4 июня. Он сообщил, что одной из тем разговора была операция Украины по атаке аэродромов базирования стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Атаки были совершены в том числе в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Трамп заявил, что хотя беседа была хорошей, но «это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию». По его словам, Путин решительно настроен на ответ Киеву.