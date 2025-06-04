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Ушаков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Ведомости

Около часа назад состоялся четвертый телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа длилась около 1 часа 10 минут, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Главной темой стали итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Путин рассказал о содержании переговоров, которые, по его словам, Украина пыталась сорвать, совершив удары по гражданским объектам.

«Это международным правом однозначно классифицируется как терроризм, и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», – добавил Ушаков.

Несмотря на провокации, переговоры состоялись и, как подчеркнул Путин, были полезными. Обе стороны обменялись меморандумами, которые будут проанализированы в Москве и Киеве в ожидании следующего раунда. Также обсуждалась тема ударов по военным аэродромам. Трамп, по словам Ушакова, подтвердил, что Вашингтон не был заранее осведомлен об этих действиях.

О проведенном телефонном разговоре сообщил Трамп вечером 4 июня. Он сообщил, что одной из тем разговора была операция Украины по атаке аэродромов базирования стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Атаки были совершены в том числе в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Трамп заявил, что хотя беседа была хорошей, но «это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию». По его словам, Путин решительно настроен на ответ Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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