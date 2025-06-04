Ушаков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Несмотря на провокации, переговоры состоялись и, как подчеркнул Путин, были полезными. Обе стороны обменялись меморандумами, которые будут проанализированы в Москве и Киеве в ожидании следующего раунда. Также обсуждалась тема ударов по военным аэродромам. Трамп, по словам Ушакова, подтвердил, что Вашингтон не был заранее осведомлен об этих действиях.