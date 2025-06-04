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Келлог заявил об увеличении рисков после атаки Киева на аэродромы в России

Ведомости

Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные аэродромы России повышает уровень рисков в конфликте, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News.

«Люди должны понимать, что <…> когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, а это их триада, ядерная триада, это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается делать другая сторона», – сказал Келлог.

По его словам, американская сторона пытается избежать положения, когда «уровень риска будет настолько высок, что все это [конфликт] будет расширяться».

1 июня Киев атаковал с помощью FPV-дронов аэродромы в ряде российских регионов. Атаки БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Минобороны РФ сообщало, что на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Возгорания были ликвидированы, военнослужащие и гражданский персонал не пострадали. Несколько участников терактов задержаны.

Politico пишет, что, несмотря на недавние атаки ВСУ по российским аэродромам, военная инициатива все равно находится на стороне Москвы – «с более жесткими экономическими санкциями или без них». По данным издания, положение украинской армии в воздухе осложняется, так как РФ наращивает производство беспилотников и баллистических ракет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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