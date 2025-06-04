Келлог заявил об увеличении рисков после атаки Киева на аэродромы в России
Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные аэродромы России повышает уровень рисков в конфликте, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News.
«Люди должны понимать, что <…> когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, а это их триада, ядерная триада, это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается делать другая сторона», – сказал Келлог.
По его словам, американская сторона пытается избежать положения, когда «уровень риска будет настолько высок, что все это [конфликт] будет расширяться».
1 июня Киев атаковал с помощью FPV-дронов аэродромы в ряде российских регионов. Атаки БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Минобороны РФ сообщало, что на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Возгорания были ликвидированы, военнослужащие и гражданский персонал не пострадали. Несколько участников терактов задержаны.
Politico пишет, что, несмотря на недавние атаки ВСУ по российским аэродромам, военная инициатива все равно находится на стороне Москвы – «с более жесткими экономическими санкциями или без них». По данным издания, положение украинской армии в воздухе осложняется, так как РФ наращивает производство беспилотников и баллистических ракет.