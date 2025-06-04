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Politico: удары Киева по военным аэродромам не повлияли на преимущество ВС РФ

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Несмотря на недавние атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам, военные тенденции все равно складываются в пользу Москвы. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что инициатива находится на стороне Кремля – «с более жесткими экономическими санкциями или без них». Положение Украины в воздухе осложняется, так как Россия наращивает производство беспилотников и баллистических ракет, указано в материале.

По информации Politico, сейчас республика располагает восемью ракетными батареями Patriot, но лишь половина из них функционирует в любой момент времени из-за графиков ремонта и технического обслуживания. Patriot – это единственное оружие, которым располагает Украина для перехвата российских баллистических ракет. Зачастую для того, чтобы сбить летящую ракету, требуется пара перехватчиков Patriot.

Киев совершил атаки на аэродромы в ряде российских регионов 1 июня. Противник применил FPV-дроны. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Все возгорания удалось ликвидировать, военнослужащие и гражданский персонал не пострадали. Несколько участников терактов задержаны. 3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня расследует Следственный комитет РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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