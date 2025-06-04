Politico: удары Киева по военным аэродромам не повлияли на преимущество ВС РФ

Киев совершил атаки на аэродромы в ряде российских регионов 1 июня. Противник применил FPV-дроны. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Все возгорания удалось ликвидировать, военнослужащие и гражданский персонал не пострадали. Несколько участников терактов задержаны. 3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня расследует Следственный комитет РФ.