Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»
Россия предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций в рамках обсуждений по возможному возобновлению авиасообщения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ. Прямая трансляция выступления шла на официальном канале МИД на Rutube.
Ответа от американской стороны пока не поступило.
10 апреля в Стамбуле прошли переговоры делегаций двух стран. Посол России призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, таких как возобновление прямого авиасообщения между РФ и США. Кроме того, была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения по странам сотрудников дипмиссий.
Торговая палата США в России в марте предложила снять санкции с авиации. Тогда исполнительный директор организации Роберт Эйджи заявил, что такая инициатива касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Он отметил, что в меньшей степени это пожелание бизнеса, а в большей гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане.
США ввели экспортные санкции против «Аэрофлота», Azur Air и Utair в апреле 2022 г. за нарушение мер экспортного контроля в ответ на специальную военную операцию на Украине. В список нарушителей мер американского экспортного контроля попали более 170 самолетов Boeing, включая более 40 самолетов Boeing 737 и 777 «Аэрофлота».