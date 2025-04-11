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Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

Ведомости

Россия предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций в рамках обсуждений по возможному возобновлению авиасообщения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ. Прямая трансляция выступления шла на официальном канале МИД на Rutube.

Ответа от американской стороны пока не поступило. 

10 апреля в Стамбуле прошли переговоры делегаций двух стран. Посол России призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, таких как возобновление прямого авиасообщения между РФ и США. Кроме того, была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения по странам сотрудников дипмиссий.

Торговая палата США в России в марте предложила снять санкции с авиации. Тогда исполнительный директор организации Роберт Эйджи заявил, что такая инициатива касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Он отметил, что в меньшей степени это пожелание бизнеса, а в большей гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане.

США ввели экспортные санкции против «Аэрофлота», Azur Air и Utair в апреле 2022 г. за нарушение мер экспортного контроля в ответ на специальную военную операцию на Украине. В список нарушителей мер американского экспортного контроля попали более 170 самолетов Boeing, включая более 40 самолетов Boeing 737 и 777 «Аэрофлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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