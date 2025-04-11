Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

Торговая палата США в России в марте предложила снять санкции с авиации. Тогда исполнительный директор организации Роберт Эйджи заявил, что такая инициатива касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Он отметил, что в меньшей степени это пожелание бизнеса, а в большей гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане.