США ввели экспортные санкции против «Аэрофлота» и еще двух авиакомпаний

В минторге США заявили, что «Аэрофлот», Azur Air и Utair продолжали эксплуатировать самолеты, на которые ранее были наложены ограничения. Так, «Аэрофлот» выполнял международные рейсы между Москвой и Пекином, а также в Дели, Анталью, Стамбул и Дубай. Кроме того, сообщили в ведомстве, компания эксплуатировала некоторые из этих самолетов на внутренних рейсах между Москвой, Владивостоком и Петропавловском-Камчатским.