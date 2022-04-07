США ввели экспортные санкции против «Аэрофлота» и еще двух авиакомпаний
Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.
Попавшие под санкции авиакомпании со временем не смогут продолжать выполнять международные и внутренние рейсы, поскольку они теперь «отрезаны от международной поддержки и американских запасных частей и сопутствующих услуг, необходимых им для обслуживания и поддержки своего флота», заявил помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Мэтью Аксельрод.
В минторге США заявили, что «Аэрофлот», Azur Air и Utair продолжали эксплуатировать самолеты, на которые ранее были наложены ограничения. Так, «Аэрофлот» выполнял международные рейсы между Москвой и Пекином, а также в Дели, Анталью, Стамбул и Дубай. Кроме того, сообщили в ведомстве, компания эксплуатировала некоторые из этих самолетов на внутренних рейсах между Москвой, Владивостоком и Петропавловском-Камчатским.
США добавили более 170 самолетов Boeing в список нарушителей мер американского экспортного контроля в отношении России, включая более 40 самолетов Boeing 737 и 777 «Аэрофлота».
С 24 февраля все самолеты, произведенные в США или других странах, если они содержат более 25% деталей американского происхождения, подлежат лицензированию, если они принадлежат России или эксплуатируются российскими перевозчиками.