Торговая палата США в России предложила снять санкции с авиации
«В первую очередь, мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», – сказал он.
По его словам, по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой. Также Эйджи призвал снять запрет на инвестиции, санкции с российских банков и отменить ограничения на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши.
Некоторые западные страны после начала боевых действий на Украине закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. В частности, для самолетов было закрыто небо стран ЕС, США и Канады. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа.
В январе 2023 г. руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что санкции в отношении авиасектора, которые также включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, направлены на уничтожение авиационной отрасли в России.
28 февраля этого года МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон в ходе переговоров 27 февраля в Стамбуле обсудили возобновление прямого авиасообщения.