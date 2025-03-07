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Торговая палата США в России предложила снять санкции с авиации

Ведомости

Санкции с российского авиасектора следует отменить, считает президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. Об этом он заявил в интервью РБК.

«В первую очередь, мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», – сказал он.

По его словам, по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой. Также Эйджи призвал снять запрет на инвестиции, санкции с российских банков и отменить ограничения на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши.

Некоторые западные страны после начала боевых действий на Украине закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. В частности, для самолетов было закрыто небо стран ЕС, США и Канады. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа.

В январе 2023 г. руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что санкции в отношении авиасектора, которые также включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, направлены на уничтожение авиационной отрасли в России.

28 февраля этого года МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон в ходе переговоров 27 февраля в Стамбуле обсудили возобновление прямого авиасообщения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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