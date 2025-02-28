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Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения

Ведомости

Москва и Вашингтон в ходе переговоров 27 февраля в Стамбуле обсудили возобновление прямого авиасообщения. Об этом сообщили в МИД России.

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», – говорится в сообщении.

На переговорах стороны также обсудили пути преодоления «»раздражителей», доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». В том числе, согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США.

«Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 гг. Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», – добавили в ведомстве. В МИД РФ отметили, что переговоры прошли «в содержательном и деловом ключе».

26 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что 27 февраля в Стамбуле пройдет встреча, посвященная работе посольств США и России. Он указал на накопившиеся проблемы прошлой американской администрации, которые препятствовали работе российского посольства в Вашингтоне, на что правительство России отвечало такими же мерами в отношении посольства США в Москве.

О восстановлении работы диппредставительств РФ и США договорились по итогам переговоров в саудовском Эр-Рияде 18 февраля. Кроме того, на встрече в Саудовской Аравии стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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