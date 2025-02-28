Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения
Москва и Вашингтон в ходе переговоров 27 февраля в Стамбуле обсудили возобновление прямого авиасообщения. Об этом сообщили в МИД России.
«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», – говорится в сообщении.
На переговорах стороны также обсудили пути преодоления «»раздражителей», доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». В том числе, согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США.
«Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 гг. Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», – добавили в ведомстве. В МИД РФ отметили, что переговоры прошли «в содержательном и деловом ключе».
26 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что 27 февраля в Стамбуле пройдет встреча, посвященная работе посольств США и России. Он указал на накопившиеся проблемы прошлой американской администрации, которые препятствовали работе российского посольства в Вашингтоне, на что правительство России отвечало такими же мерами в отношении посольства США в Москве.
О восстановлении работы диппредставительств РФ и США договорились по итогам переговоров в саудовском Эр-Рияде 18 февраля. Кроме того, на встрече в Саудовской Аравии стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.