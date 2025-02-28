Россия и США обсудили восстановление прямого авиасообщения

О восстановлении работы диппредставительств РФ и США договорились по итогам переговоров в саудовском Эр-Рияде 18 февраля. Кроме того, на встрече в Саудовской Аравии стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.