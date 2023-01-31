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Глава Росавиации: санкции Запада направлены на уничтожение авиации в России

Ведомости

Санкции Запада, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиационной отрасли в России. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК.

Издание отмечает, что прошлой весной с подобным заявлением выступил глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, комментируя введенные ограничения в ответ на начало спецоперации на Украине.

«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось», – отметил Нерадько. Глава Росавиации подчеркнул, что это не удалось сделать благодаря своевременным и правильным решениям в ответ на введенные ограничения тех, «кто отвечает в России за авиацию».

Россия, как сообщил Нерадько, по-прежнему взаимодействует с авиационными властями дружественных стран, с международными организациями, которые работают в сфере гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из государств, которые ввели санкции.

Своей ключевой задачей на посту главы Росавиации Нерадько назвал «преодоление последствий санкций». По его мнению, ближайшими партнерами российской авиации являются те страны и компании, которые не прекратили полеты в Россию. По его словам, не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 стран. Он отметил, что их число растет. «Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в «Домодедово», — добавил Нерадько.

16 января руководитель гендиректората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью после того, как воздушное пространство России станет вновь доступным для западных компаний. Данное заявление подверглось резкой критике со стороны российских властей в виду того, что страны Запада первыми закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

После начала СВО на Украине страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. Таким образом, в 2022 г. транссибирские платежи в основном вносили перевозчики из Юго-Восточной Азии, которые осуществляли полеты в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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