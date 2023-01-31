Глава Росавиации: санкции Запада направлены на уничтожение авиации в России

Своей ключевой задачей на посту главы Росавиации Нерадько назвал «преодоление последствий санкций». По его мнению, ближайшими партнерами российской авиации являются те страны и компании, которые не прекратили полеты в Россию. По его словам, не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 стран. Он отметил, что их число растет. «Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в «Домодедово», — добавил Нерадько.