Глава Росавиации: санкции Запада направлены на уничтожение авиации в России
Издание отмечает, что прошлой весной с подобным заявлением выступил глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, комментируя введенные ограничения в ответ на начало спецоперации на Украине.
«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось», – отметил Нерадько. Глава Росавиации подчеркнул, что это не удалось сделать благодаря своевременным и правильным решениям в ответ на введенные ограничения тех, «кто отвечает в России за авиацию».
Россия, как сообщил Нерадько, по-прежнему взаимодействует с авиационными властями дружественных стран, с международными организациями, которые работают в сфере гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из государств, которые ввели санкции.
Своей ключевой задачей на посту главы Росавиации Нерадько назвал «преодоление последствий санкций». По его мнению, ближайшими партнерами российской авиации являются те страны и компании, которые не прекратили полеты в Россию. По его словам, не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 стран. Он отметил, что их число растет. «Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в «Домодедово», — добавил Нерадько.
16 января руководитель гендиректората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью после того, как воздушное пространство России станет вновь доступным для западных компаний. Данное заявление подверглось резкой критике со стороны российских властей в виду того, что страны Запада первыми закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.
После начала СВО на Украине страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. Таким образом, в 2022 г. транссибирские платежи в основном вносили перевозчики из Юго-Восточной Азии, которые осуществляли полеты в Европу.