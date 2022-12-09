США ввели санкции против ВКС РФ и 924-го центра беспилотной авиации Минобороны
США ввели санкции в отношении Воздушно-космических сил (ВКС) России и 924-го госцентра беспилотной авиации Минобороны по обвинению в закупке иранских беспилотников (БПЛА), следует из заявления Белого дома.
В заявлении говорится, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.
МИД Украины ранее обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. После этого, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.
В России и Иране подобные обвинения отрицали. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам представителя ведомства, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.
В начале ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставила России беспилотники, однако передача произошла до начала российской спецоперации на Украине.