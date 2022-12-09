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Политика

США ввели санкции против ВКС РФ и 924-го центра беспилотной авиации Минобороны

Ведомости

США ввели санкции в отношении Воздушно-космических сил (ВКС) России и 924-го госцентра беспилотной авиации Минобороны по обвинению в закупке иранских беспилотников (БПЛА), следует из заявления Белого дома.

В заявлении говорится, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.

МИД Украины ранее обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. После этого, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.

В России и Иране подобные обвинения отрицали. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам представителя ведомства, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.

В начале ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставила России беспилотники, однако передача произошла до начала российской спецоперации на Украине. 

Ранее по теме: В МИДе назвали обвинения в использовании иранских БПЛА притянутыми за уши

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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